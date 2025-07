Embraer vende 45 jatos para a Dinamarca em negócio de R$ 21,8 bilhões

Do UOL, em São Paulo (SP)

A Embraer fechou a venda de 45 jatos E195-E2, com direitos de compra para 10 aeronaves adicionais, para a companhia aérea Scandinavian Airlines, da Dinamarca. A operação de R$ 21,8 bilhões foi anunciada pela empresa brasileira no início deste mês.

O que aconteceu

Jatos da Embraer vão renovar a frota da Scandinavian Airlines. O acordo apoia a estratégia de longo prazo para a companhia dinamarquesa. A Embraer afirma que a parceria aumentará a eficiência, reduzirá as emissões e resultará em futuras oportunidades de crescimento a partir de seu hub global em Copenhague.

Primeiras entregas dos jatos estão previstas para o final de 2027. São também estipuladas entregas adicionais ao longo de aproximadamente quatro anos. O modelo de aeronave da família E2 opera com 100% de combustível sustentável de aviação (SAF), é certificado para voar com blends de até 50% deste mesmo tipo de combustível.

O E195-E2 é uma aeronave inovadora em termos de eficiência, desempenho e conforto do passageiro. Estamos confiantes de que essas aeronaves desempenharão um papel crucial na estratégia de renovação e expansão da frota da SAS, apoiando seus planos de crescimento e aprimorando suas capacidades operacionais.

Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial

Geraldo Alckmin comemora o acordo formalizado pela Embraer. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços usou a conta de uma rede social para destacar a maior encomenda a um único fabricante nacional desde 1996. "Mesmo diante dos desafios para o comércio internacional, a Embraer segue abrindo mercados, gerando emprego e renda", escreveu Alckmin.

Embraer diz trabalhar para se tornar uma gigante do setor aeroviário. Terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, a empresa brasileira é líder no segmento de até 130 assentos e contabiliza mais de 8.000 aeronaves entregues em quase 60 anos de história.