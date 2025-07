Amanda Klein: Lei de reciprocidade pode ser caminho sem volta contra os EUA

A lei de reciprocidade que o Brasil deve impor em resposta as tarifas de Donald Trump pode ser um caminho sem volta contra os Estados Unidos, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

No Brasil, após a resposta política firme de Lula em defesa da soberania e da não intromissão em assuntos domésticos de outro país, o governo entrará na fase prática de formar o grupo de trabalho com empresários para ouvir demandas e começar a negociar com os Estados Unidos pelos canais diplomáticos e do departamento de comércio. Sempre por meio de intermediários e sem acesso direto a Trump.

Segundo Alckmin, até terça sai o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade e permite sanções tarifárias e não-tarifárias aos Estados Unidos. Mas todos sabemos que esse deve ser o último recurso. Até porque pode ser um caminho sem volta.

Amanda Klein

O presidente Lula determinou a criação de um comitê interministerial para conversar com os setores mais afetados pela sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

Lula disse também que se reunirá pessoalmente com empresários para tratar do tema a partir do levantamento inicial de cada setor.

A apresentadora do UOL destacou que o Brasil não é o único a sofrer com as tarifas norte-americanas, que na verdade é a arma em comum de Donald Trump para punir todos os países em lógica aleatória do presidente dos EUA.

Na sua guerra particular contra o resto do mundo, Donald Trump fez novas vítimas no fim de semana. União Europeia e México, dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, receberam de presente tarifas de 30%. Ao todo, 25 países receberam cartas na última semana com ameaças de taxas exorbitantes que passarão a vigorar a partir de 1º de agosto.

O Brasil está no topo da lista, com tarifa de 50% sob o argumento político-ideológico de que o julgamento de Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas e a suspensão de contas e multas a plataformas sociais americanas configuram censura.

Se serve de consolo, podemos nos jactar de não sermos os únicos. As tarifas parecem seguir uma lógica aleatória, assim como o motivo. O México foi punido por não fazer o suficiente para barrar a entrada de fentanil pela fronteira, e a Europa pelo déficit comercial que impõe aos Estados Unidos por políticas comerciais supostamente injustas. As tarifas têm se revelado a principal arma de Trump para praticamente qualquer contencioso.

Amanda Klein

