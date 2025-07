Tarifaço: Governo se reúne com indústria e agro e quer chamar americanos

O comitê de emergência montado pelo governo com empresários para se contrapor ao anúncio de taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começará a se reunir amanhã com representantes da indústria e do agro.

O que aconteceu

A ideia do comitê é debater alternativas e estratégias de posicionamento diretamente com os setores produtivos. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio, amanhã já ocorrerão duas reuniões: uma pela manhã, com empresários e entidades da indústria, e outra pela tarde, com o agronegócio.

O governo quer, ao mesmo tempo, ouvir quais são as possíveis saídas para as diferentes áreas, como voltar a exportação dos itens para outros países ou intensificar o mercado interno, e analisar como pode ajudar nelas. Com esses empresários, conseguiria desenhar táticas para que a crise com os Estados Unidos seja amenizada.

O governo também quer conversar diretamente com instituições norte-americanas. Segundo Alckmin, as tarifas anunciadas por Trump abalam tanto empresas brasileiras quanto dos Estados Unidos, o que justifica procurar os órgãos diretamente, sem necessidade da interlocução do governo Trump.

As reuniões serão promovidas pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), de Alckmin, sem Lula. Participam comitê os ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e Casa Civil. O grupo interministerial será criado por meio de decreto, a ser publicado em DOU (Diário Oficial da União) extra amanhã.

Cada grupo será dividido com os setores "que têm mais relação comercial com os Estados Unidos", afirmou Alckmin, em coletiva. Participam das reuniões:

Indústria (10h): setores de aviação, aço, alumínio, celulose, maquinário, calçado, móveis e autopeças. Ministério de Portos e Aeroportos também integra. Agronegócio (14h): setores de suco de laranja, carnes, frutas, mel, couro e pescado. Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca também integram.

Os encontros "não se limitam a amanhã", disse Alckmin. "Nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio no Brasil e nos EUA", afirmou o vice-presidente.

Analisando as possibilidades

Tudo deve funcionar como um plano B enquanto o Itamaraty tenta resolver a questão. Lula tem dito que o governo precisa se manter "firme" frente às ameaças, mas que, até que alguma ação seja efetivamente tomada —data prometida para 1º de agosto—, o diálogo e a negociação são as melhores saídas.

As soluções ainda estão sendo debatidas, mas Lula insiste que usará a Lei da Reciprocidade. O UOL apurou que apelar para a lei está em uma das últimas opções, em caso de não avanço do diálogo com o governo norte-americano, e, por isso, só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas. A lei, aprovada pelo Congresso, será publicada amanhã.

Alckmin negou que o Brasil tenha feito pedido de adiamento ou redução das taxas. "O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual", afirmou o vice-presidente. "O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos para o setor privado também participar e se mobilizar com seus congêneres e parceiros dos Estados Unidos."

O governo avalia que os empresários podem ajudar com pressão e discurso. Setores como o agronegócio e a indústria (dois dos mais atingidos com as possíveis futuras tarifas) têm influência grande tanto com a opinião pública quanto com o Congresso. Ao alinhar o discurso, o gestão petista espera que eles ajudem na interlocução e em possíveis pressões internas e externas contra as medidas.

Lula anunciou a ideia na última quinta-feira, dia seguinte ao informe de Trump, e os detalhes foram combinados em reunião ontem. O presidente recebeu representantes de sete ministérios, do Banco Central e do Senado para debater possíveis reações e amenizar o impacto da retaliação com tarifas de 50% em um encontro de mais de quatro horas no Palácio da Alvorada.

O governo tem insistido que a decisão foi política e que as justificativas econômicas apresentadas por Trump não se sustentam. Um relatório publicado na semana passada pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.