Taxação de Trump deixa 95 toneladas de mel encalhadas em porto no Ceará

A Casa Apis (Central de Cooperativas Apícolas do Semi-Árido Brasileiro) afirmou ontem que cerca de 95 toneladas de mel orgânico produzido no Piauí estão paradas no porto do Pecém, no Ceará. Segundo a organização, a suspensão da exportação se deu após o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros pelos EUA.

O que aconteceu

Clientes norte-americanos pediram para cooperativas travarem o envio. Apesar de a nova tarifação valer só a partir 1º de agosto, eles temem que o mel não chegue a tempo nos portos dos EUA e seja taxado com a nova alíquota, encarecendo o valor do produto.

Cancelamento foi feito na tarde de sexta-feira. Dois dias antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma sanção contra atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua derrota nas eleições de 2022.

Infelizmente, recebemos o comunicado dos nossos clientes mandando suspender o embarque. Nós estamos com cinco contêineres, cerca de 95 toneladas de mel, no porto do Pecém, já feito todo o despacho aduaneiro só aguardando os navios fazerem as operações de embarque.

Presidente geral da Casa Apis, Sitônio Dantas, em entrevista à TV Globo

Mel já percorreu mais de 500 km de caminhão. O produto saiu do município de Pico (PI) até São Gonçalo do Amarante (CE), onde fica o porto. Do Ceará, seguiria de navio até os EUA.

Central de cooperativas tenta negociar venda do produto que está em Pecém. "Fomos pegos de surpresa. A nossa representante nos EUA, que é uma brasileira, está tentando negociar com esses clientes devido à ligação de amizade que nós temos com eles para ver se, pelo menos esses cinco que estão no Pecém, possam ser embarcados", disse Dantas.

Estimativa é de queda de 75% na exportação de alimentos

Taxação de Trump pode provocar queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. A estimativa é do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024.

Medida pode provocar uma retração de até 0,41% no PIB (Produto Interno Bruto), especialmente se houver retaliação do Brasil. Nos EUA, os impactos seriam mais suaves: queda de 0,08% no PIB e até US$ 18,4 bilhões a menos em consumo.

Carne, café e suco de laranja são os principais afetados. Segundo o estudo, os itens já enfrentam tarifas mais altas no mercado americano — como o suco, taxado em 10,94%, e o açúcar, em 19,79%. Com a nova alíquota de 50%, os produtos brasileiros devem perder competitividade e serem substituídos por fornecedores de outros países.

Taxação 'indecente'

Na última quarta-feira, Trump decidiu tarifar os produtos brasileiros em 50% apesar, do superávit comercial dos EUA e da relação comercial histórica entre os dois países. Enquanto o principal produto exportado para o mercado norte-americano é o petróleo bruto, seguido pelo ferro e pelo aço, os EUA exportam para o Brasil principalmente motores, máquinas e combustíveis, setores que podem ser afetados pelo tarifaço.

Ministério da Agricultura estuda abrir novas fronteiras comerciais e expandir negócios já fechados. Em pronunciamento, o ministro Carlos Fávaro chamou a tarifa de "indecente", e disse que ter telefonado para entidades que representam três setores que serão fortemente impactados para discutir possíveis alternativas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pode acionar a Lei de Reciprocidade Econômica. Assim, os produtos norte-americanos exportados para o Brasil também seriam taxados em 50%. O petista disse ainda que, antes, pretende recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio).