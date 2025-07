CEO do Patties diz que venderia empresa para McDonald's: 'Morreria feliz'

Na infância, uma visita ao McDonald's era o equivalente a um passeio na Disney para Henrique Azeredo: o lanche era a recompensa prometida pela mãe quando ele se comportava. A memória afetiva virou admiração duradoura. Fundador da hamburgueria Patties, ele diz que não venderia seu negócio para nenhuma empresa, com uma exceção: o próprio McDonald's, que considera símbolo de nostalgia e inspiração.

Eu não venderia pra ninguém, mas você sabe que, se o McDonald's batesse na porta... Eu sei que ele não compra, tá? Mas eu venderia, porque é uma coisa de morrer feliz. Eu morreria feliz. O Mc é meio que a minha Walt Disney. O Ray Kroc é o Walt Disney pra mim. Henrique Azeredo

A estima pela rede americana, porém, vem junto com uma visão clara das diferenças entre as duas marcas. Fundado em 2019 em São Paulo, o Patties Burguer não aposta em metas de venda, mas em um modelo centrado mais na experiência do cliente do que em metas agressivas de expansão ou faturamento, diz o empresário.

Em vez de retorno financeiro, o foco é no que ele chama de "retorno de felicidade", ideia que virou até sigla interna na empresa. A filosofia se estende a todas as etapas da operação.

Não temos meta de vendas. A gente tem, por exemplo, meta de qualidade e tempo de entrega no delivery; de limpeza nas lojas...O lema é 'funça feliz, cliente feliz'. Henrique Azeredo

Com hambúrgueres finos, poucos ingredientes e uma estética retrô que remete às redes americanas dos anos 1950, a marca ganhou popularidade entre jovens e fãs de cultura pop e se tornou, segundo Azeredo, a hamburgueria que mais vende por delivery na capital paulista, mesmo tendo apenas três lojas físicas.

Para Azeredo, o segredo do negócio está em criar uma relação genuína com o consumidor, valorizando satisfação e felicidade ao invés de números.

Se esse mês vender um pouco menos, está tudo bem. Quando você começa a inverter isso, coloca o faturamento em primeiro lugar e para de escutar o cliente, a curva vira contra você. Henrique Azeredo

Marcas que apostam na satisfação e no impacto positivo levam vantagem no longo prazo, mesmo com oscilações pontuais nas vendas, afirma o empreendedor.

Na visão do CEO, a lógica predominante do mercado brasileiro se tornou imediatista. "Ficou pop ser investidor. Todo mundo quer comprar um negócio e vender mais caro em cinco anos. Virou um ciclo curto. Os caras tragam as marcas rapidinho."

A Patties, por outro lado, diz ele, aposta no crescimento orgânico, sem metas agressivas de faturamento e com foco na experiência do cliente.

