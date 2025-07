Governo começa a reembolsar vítimas de descontos do INSS no dia 24 de julho

A partir do dia 24 de julho o governo federal começará a ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em seus benefícios do INSS realizados por entidades de classe. Antes, o segurado precisará aderir ao plano de ressarcimento aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no começo do mês.

O que aconteceu

Os pagamentos começam em 13 dias. Serão 100 mil beneficiários sendo atendidos por dia. "Aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber antes", diz o INSS em comunicado. O valor será pago em uma única parcela, com correção pela inflação desde a data do desconto até o depósito em conta.

Para receber, no entanto, é preciso aderir ao acordo a partir de hoje (11). Os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e que até agora não tiveram resposta das associações já podem aderir ao plano de ressarcimento. "1,8 milhão de beneficiários [estão] aptos a fazer a adesão", diz o instituto.

Gratuita, a adesão não obriga o envio de mais documentos. Depois que o beneficiário aceitar o acordo, o valor será automaticamente depositado na conta onde ele já recebe o benefício previdenciário.

Como aderir?

Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha; Em "Consultar Pedidos", clique em "Cumprir Exigência"; Vá até o comentário mais recente e selecione "Sim" no campo "Aceito receber". Clique em "Enviar". "Agora é só aguardar o pagamento", diz o INSS.

E se a entidade respondeu?

Os documentos ainda estão sob análise nos casos em que houve resposta das entidades. "O beneficiário será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, aceitar os documentos, contestar por suspeita de falsidade ideológica ou indução ao erro ou dizer que não reconhece a assinatura", orienta o INSS.

Se houver contestação, a entidade será intimada a devolver os valores em até cinco dias úteis e o caso vai passar por uma auditoria.

INSS, em nota

Quem já entrou na Justiça também pode aderir ao acordo. Para isso, o beneficiário não pode ter recebido valores por decisão judicial. Se o processo ainda estive tramitando, o segurado precisa desistir da ação para aderir ao acordo. "O INSS pagará 5% de honorários advocatícios nas ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025", promete o instituto.

A contestação será automática para os seguintes beneficiários que ainda não fizeram o pedido:

Maiores de 80 anos com descontos iniciados após março de 2024; Indígenas; Quilombolas.

Ainda é possível contestar os descontos ilegais. Os canais seguem abertos até, pelo menos, 14 de novembro de 2025 pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 e Agências dos Correios em mais de 5 mil cidades (veja aqui).

O INSS promete intensificar a busca de pessoas lesadas em comunidades de difícil acesso. A partir de agosto, o PREVBarco levará atendimento presencial a regiões ribeirinhas e isoladas. "O calendário com as cidades atendidas estará disponível no site do INSS e pela Central 135", diz.

O instituto alerta que não envia links nem faz ligações sobre o ressarcimento.