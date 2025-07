Ex-embaixador: reciprocidade não determina que Brasil deva taxar EUA em 50%

A lei de reciprocidade não define que o Brasil precise necessariamente taxar os Estados Unidos em 50% em resposta às tarifas impostas por Donald Trump, disse Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Nós temos que deixar de lado a parte política, já está resolvida. Agora, a retórica tem que ser técnica. Não pode ser política, ideológica, partidária. Porque isso vai complicar. E o presidente disse ontem que ia aplicar a lei de reciprocidade.

A lei de reciprocidade não determina que a reciprocidade deve ser estrita. 50% de tarifa sobre o Brasil, 50% de tarifa sobre os Estados Unidos. Não é isso. A lei prevê uma série de alternativas que podem ser aplicadas pelo Brasil.

E é isso que tem que ser discutido. A redução de tarifas para alguns produtos. Eliminação de restrição não tarifária para outros, vamos ver como é que sai, mas o caminho é esse.

Rubens Barbosa

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, divulgaram ontem uma nota conjunta, quase 24 horas depois do anúncio de Donald Trump taxar em 50% os produtos brasileiros.

Os líderes do Legislativo defenderam o diálogo, afirmaram que "a decisão dos Estados Unidos de impor novas taxações sobre setores estratégicos da economia brasileira deve ser respondida com diálogo nos campos diplomático e comercial".

Na entrevista ao Mercado Aberto, Rubens Barbosa também criticou o governo Lula por falta de diálogo com os Estados Unidos.

Nós temos que estabelecer canais de comunicação. É uma coisa inacreditável a inércia do governo brasileiro, que enquanto a oposição estava trabalhando em Warwick, em Miami, contra o governo aqui no Brasil, o governo brasileiro não estabeleceu nenhum canal de comunicação direto, nem com a Casa Branca, nem com o Departamento de Estado.

E foi apanhado com essas medidas sem estabelecer nenhum canal de comunicação, sem ter estabelecido nenhum canal de comunicação há oito meses, desde a eleição, até a posse do presidente Trump, até hoje.

Rubens Barbosa

Rubens Barbosa avaliou ainda que o cenário é complexo, pois a situação econômica mundial mudou.

Nós estamos numa situação muito complicada, porque nós estamos ainda pensando em resolver essa questão com critérios anteriores à eleição do presidente Trump. O mundo mudou, as condições são diferentes.

Agora a gente tem que concentrar na negociação comercial. Nós temos que contar com a aliança das empresas brasileiras, é muito importante a participação das empresas nessa negociação, porque vários produtos brasileiros afetam muito o mercado americano, as empresas americanas.

As empresas americanas podem ser aliadas nossas. O governo está fazendo um grupo de trabalho com o governo e com os empresários. Acho que é positivo.

Rubens Barbosa

