FGV: Tarifa de 50% dos EUA pode derrubar exportações do agro em até 75%

A imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anteontem, pode provocar uma queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. A estimativa foi divulgada em um estudo realizado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024.

O que aconteceu

Medida pode provocar uma retração de até 0,41% no PIB (Produto Interno Bruto), especialmente se houver retaliação do Brasil. Nos Estados Unidos, os impactos seriam mais suaves: queda de 0,08% no PIB e até US$ 18,4 bilhões a menos em consumo.

Carne, café e suco de laranja são os principais afetados. Segundo o estudo, os itens já enfrentam tarifas mais altas no mercado americano —como o suco, taxado em 10,94%, e o açúcar, em 19,79%. Com a nova alíquota de 50%, os produtos brasileiros devem perder competitividade e serem substituídos por fornecedores de outros países.

Impacto regional também será significativo. Na região Centro-Oeste, por exemplo, as exportações de alimentos para os EUA poderiam cair 75,7%, conforme apontam os modelos econômicos simulados pela FGV. O consumo interno brasileiro também será afetado, com possível retração de até US$ 13 bilhões devido à alta nos preços e à queda no comércio bilateral.

Articulação internacional coordenada pelos países afetados. O estudo do Centro de Estudos do Agronegócio propõe usar os mecanismos multilaterais da OMC e fortalecer o poder de barganha conjunto para exigir o cumprimento das normas de comércio internacional.

Trump decidiu anteontem tarifar os produtos brasileiros em 50% apesar do superávit comercial dos EUA e da relação comercial histórica entre os dois países. Enquanto o principal produto exportado para o mercado americano é petróleo bruto, seguido por ferro e aço, os EUA exportam para o Brasil principalmente motores, máquinas e combustíveis, setores que podem ser afetados pelo tarifaço.

Ministério da Agricultura estuda abrir novas fronteiras comerciais e expandir negócios já fechados. Em pronunciamento divulgado ontem, o ministro Carlos Fávaro chamou a tarifa de "indecente", e disse que já telefonou para entidades que representam três setores que serão fortemente impactados para discutir possíveis alternativas.