CEO: Nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta

Você quer um emprego que ama, em uma empresa que ama, com valores que ama? Claro que sim, é o sonho de quase todo mundo, e, inclusive, das empresas. Quando os valores dos funcionários estão alinhados com os valores da empresa, temos então o famoso "match", que é quando todos os envolvidos ganham.

Porém, nem sempre é fácil descobrir quais os reais valores de uma empresa. Não aqueles que estão descritos em folhetos, superficiais, mas, os verdadeiros, do dia a dia. Para descobri-los, existe uma pergunta que, segundo uma especialista norte-americana, é essencial.

O que aconteceu

Suzy Welch, especialista em gestão e professora da NYU Stern School of Business, uma das principais escolas de negócios dos Estados Unidos, oferece um curso bastante procurado por alunos de MBA chamado "Se tornando você". Ele tem o objetivo de ajudar os formandos a encontrarem um emprego alinhado com seu propósito.

Mas aqui está o problema — e é um grande problema: a maioria das pessoas conhece suas aptidões e interesses. Mas e seus valores? Nem tanto. Minha pesquisa mostra que apenas cerca de 7% dos adultos conhecem seus valores com verdadeira clareza. E pior, a maioria não sabe como identificar os valores reais de uma empresa, também. Não os que estão no folheto. Os verdadeiros.

Quase todas as empresas dirão que valorizam empoderamento, inovação e excelência. Mas sejamos honestos: essas são apenas frases feitas. A verdade é que valores não são o que uma empresa diz que acredita. Valores são como o trabalho realmente é feito.

Suzy Welch

A pergunta dos milhões. Segundo Welch, para descobrir o verdadeiro valor da empresa, o entrevistado precisa fazer o seguinte questionamento ao gerente, de preferência já no fim da entrevista e depois de receber uma oferta.

Que tipo de pessoa não deveria trabalhar nesta empresa?

Segundo ela, as pessoas que fazem essa pergunta geralmente ficam surpresas e quase sempre pegam os gerentes desprevenidos. "Mas é exatamente por isso que funciona, porque as respostas são frequentemente mais honestas, menos ensaiadas e muito mais reveladoras", justifica.

Ela revela algumas respostas que seus alunos já ouviram:

"Uma pessoa que não quer mandar mensagens nos fins de semana"

"Alguém que quer experimentar diferentes funções -- este é um lugar para especialistas"

"Uma pessoa que é muito social"

"Qualquer um que goste de trabalhar muito sozinho"

Suzy aproveita, então, para avaliar algumas delas, como a primeira. "Essa empresa pode afirmar que respeita limites e o bem-estar dos funcionários. Mas essa resposta conta uma história diferente", diz. Ou então a terceira: "Tradução: 'Nós valorizamos foco e independência. Comunidade? Nem tanto'".

Ela ainda dá outra dica sobre como fazer essa pergunta do jeito certo: "Como ela pode fazer as pessoas ficarem um pouco na defensiva, precisa ser feita com o tom certo. Você precisa soar agradavelmente curioso, não investigativo, embora, de fato, você esteja sendo um pouco investigativo".

A diferença entre virtudes e valores

Você pode obter uma lista ranqueada de seus valores centrais ao fazer um teste que desenvolvi com minha equipe. Quando comecei a lecionar na NYU Stern em 2021, construir uma ferramenta de avaliação não estava na minha lista de tarefas. Mas os sete exercícios de valores que eu usava na aula não estavam dando aos alunos a precisão que eles precisavam. As pessoas continuavam confundindo valores com virtudes, apesar dos meus melhores esforços. Virtudes são ideais amplamente aceitos: Justiça, Integridade, Honestidade. Todos nós as endossamos.

Mas valores? Eles são diferentes. Valores são escolhas — sobre como queremos viver e trabalhar. Eles não são bons ou ruins, apenas certos ou errados para você.