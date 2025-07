Brasil terá prejuízo localizado com tarifaço de Trump, diz economista

O tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil causará prejuízos a alguns setores específicos da economia nacional, avaliou o economista Marcos Lisboa, ex-secretário do Ministério da Fazenda, em entrevista ao UOL News hoje.

De acordo com um relatório da área de análise da XP Investimentos, o efeito macroeconômico da medida anunciada pelo presidente dos Estados Unidos é limitado. Já no campo microeconômico e político, o impacto pode ser relevante.

Tudo indica que será um prejuízo muito localizado. Essencialmente, o Brasil exporta commodities para os EUA. Esses bens podem ser redirecionados para outros países. O mundo é grande. Talvez seja uma oportunidade para o Brasil fazer o que se recusa há 30 anos, que são acordos de comércio mais amplos.

O país começou o Mercosul nos anos 90 e tinha uma promessa de criar uma união, com tarifas unificadas e regras técnicas, e não fez. Quando o mundo se abriu e o comércio mundial aumentou imensamente, com grandes ganhos de produtividade e crescimento para os países emergentes, o Brasil ficou para trás por continuar com uma economia fechada. Marcos Lisboa, economista

Lisboa destacou que algumas empresas podem sentir mais dificuldades em encontrar alternativas para driblar as tarifas por causa da especificidade de seus produtos.

Pode ser uma oportunidade para o Brasil expandir seus acordos e sair de sua posição tradicional, de ser uma economia muito fechada e subserviente a grupos de interesse. Desperdiça-se o bem comum por uma agenda de comércio mais ampla com outros países, que reduz o prejuízo das tarifas norte-americanas.

Alguns setores e empresas devem sofrer bastante porque são produtos muito mais especializados, em que o mercado americano é muito importante. Marcos Lisboa, economista e ex-secretário do Ministério da Fazenda (2003-2005, governo Lula)

