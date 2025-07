Amanda Klein: Esquerda emplaca discurso de soberania contra Trump

A esquerda no Brasil conseguiu emplacar o discurso de soberania nacional contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

O tiro do bolsonarismo saiu pela culatra. Prevaleceu o discurso da soberania nacional da esquerda. A direita deu de presente para Lula um inimigo externo: Donald Trump. A polarização Lula-Bolsonaro foi deslocada, o que fortalece o governo e enfraquece os adversários. Tanto é que, nas redes sociais, bolsonaristas tentavam emplacar Alexandre de Moraes e não Lula como o inimigo de Trump.

Não deu certo. A reação de Bolsonaro veio 24h depois, elogiosa aos Estados Unidos e procurando ampliar o discurso de perseguição, como se a liberdade dos brasileiros estivesse em xeque. A extrema direita pregava negociar a anistia aos golpistas em troca da redução de tarifas.

Amanda Klein

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, divulgaram nota conjunta citando reciprocidade e proteção da soberania brasileira após a taxação de Trump.

Amanda Klein avalia que o país ainda sofre com os efeitos causados pelos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados às instituições brasileiras.

O fato é que o Brasil se tornou refém da briga da família Bolsonaro contra as instituições. Isso já se arrasta desde 2019. Mesmo fora do poder, esse efeito de cataclisma, que nos pega de surpresa - e era exatamente essa a sensação durante os quatro anos de governo dele. Arroubo atrás de arroubo.

Tarcísio e Haddad trocaram farpas. A esquerda foi bem sucedida em colar na direita a pecha de que é vassala dos Estados Unidos e age contra o Brasil. Lula deu duas entrevistas ontem às maiores redes de televisão do país e culpou a atuação de Bolsonaro e o filho Eduardo pela decisão de Trump.

O assunto do IOF - que fustigava o governo - praticamente desapareceu. O Congresso, também distante do governo, emitiu nota em apoio às empresas brasileiras e até à FIESP, que representa as maiores indústrias do país do estado que mais exporta para os Estados Unidos - reforçou que a soberania nacional é inegociável.

É o sentimento político de união nacional que o governo tenta capitalizar. Embora o presidente Lula tenha dito ontem que se as negociações com os Estados Unidos não avançarem, vai cobrar tarifa de 50% dos americanos, a lei da reciprocidade abarca inúmeras sanções ao país agressor, não necessariamente a aplicação da tarifa linear, que pode prejudicar ainda mais empresários nacionais que importam insumos dos Estados Unidos e têm cadeias produtivas integradas.

Amanda Klein

