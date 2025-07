O que diz a lei de reciprocidade citada por Lula em resposta a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 9, que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica". A declaração foi uma resposta ao anúncio do presidente do Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% aos produtos importados do Brasil pelo país.

O que diz a lei

A lei define quais ações estrangeiras podem ser alvo de retaliação brasileira. A lei da reciprocidade estabelece critérios para respostas a ações, políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que "impactem negativamente a competitividade internacional brasileira". A norma valerá para países ou blocos que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil".

Entre as contramedidas previstas estão diferentes tipos de restrições. A lei autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e suspender obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.

O Artigo 1º estabelece os critérios de aplicação. As medidas só podem ser adotadas quando houver impacto à competitividade internacional brasileira ou interferência direta em sua soberania.

O Artigo 3º autoriza o Conselho Estratégico da Camex (Câmara de Comércio Exterior), vinculado ao Executivo, a decidir sobre as medidas. Cabe ao órgão definir quais contramedidas serão aplicadas em cada caso.

A lei determina etapas obrigatórias antes de qualquer retaliação. O governo deve buscar negociação direta com o país ou bloco responsável, ou recorrer a organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC). Além disso, todas as medidas precisam ser proporcionais ao dano econômico sofrido pelo Brasil.

Apesar de já estar em vigor, a lei ainda não foi regulamentada. O decreto com regras detalhadas de aplicação não foi publicado, gerando dúvidas sobre prazos e procedimentos dentro da Camex. Mesmo assim, juristas apontam que a norma já oferece base legal para adoção imediata de medidas.

Como a lei foi criada

A Lei da Reciprocidade foi criada como reação à guerra comercial iniciada por Trump contra diversos países. Ela foi aprovada na Câmara em 2 de abril de 2025, após acordo entre governo e oposição, e no Senado no dia seguinte, sendo sancionada sem vetos por Lula em 11 de abril e entrando em vigor no dia 14, após publicação no Diário Oficial da União.

O projeto ganhou prioridade após os EUA anunciarem tarifas sobre produtos brasileiros. Na época, Trump havia imposto sobretaxa de 10% sobre todas as exportações do Brasil e de 25% sobre aço e alumínio, setores nos quais o Brasil é o terceiro maior exportador para o mercado americano. Bancadas como a ruralista pressionaram pela aprovação rápida para proteger as exportações brasileiras.

Ministros defenderam cautela e negociação antes de aplicar a lei. Na época da sanção, Fernando Haddad classificou a aprovação como "posição sóbria" do governo, afirmando que era necessária para o Brasil não ser tratado como "parceiro de segunda classe". Já o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a negociação como prioridade antes de qualquer retaliação. A lei também prevê consultas públicas antes da aplicação de medidas.

Reposta aos EUA

Anúncio dos EUA elevou a tensão entre os dois países. Na quarta-feira (9), o presidente Donald Trump comunicou tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. A decisão foi formalizada em uma carta endereçada diretamente a Lula, na qual Trump acusou o Brasil de perseguir Jair Bolsonaro e afirmou que há "ordens secretas e ilegais" emitidas contra plataformas de mídia nos EUA, em violação à liberdade de expressão de americanos, citando diretamente o STF.

Lula reagiu afirmando que o Brasil não aceitará tutelas externas. Em nota, disse que o país é soberano, com instituições independentes, e que as estatísticas dos EUA mostram superávit de US$ 410 bilhões no comércio bilateral nos últimos 15 anos. O presidente também reafirmou que processos contra envolvidos em tentativa de golpe são competência exclusiva da Justiça brasileira.

O governo convocou reunião de emergência. Estiveram presentes Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, Rui Costa e Jorge Messias.

Deputados governistas defendem uso imediato da lei. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou em nota oficial que o momento exige "cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações".

