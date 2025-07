Nomad lança consultoria sem custo para investimentos internacionais

A Nomad, fintech brasileira com mais de 3,5 milhões de clientes com contas abertas nos EUA, lança hoje na Nasdaq o Nomad Wealth, serviço de consultoria em investimentos internacionais para clientes com pelo menos US$ 25 mil na plataforma.

O que aconteceu

Fintech aposta em modelo diferente. O Nomad Wealth é um serviço de assessoria de investimentos com modelo de negócio diferente do modelo de agente autônomo predominante no Brasil, pois não cobra comissão.

Porta de entrada para investimentos offshore dos brasileiros. Lucas Vargas, CEO da Nomad, explica que a empresa nasceu com o propósito de democratizar o acesso de brasileiros a produtos e serviços financeiros globais até então restritos a clientes de private banking. Para ganhar a confiança do público e facilitar a entrada no mercado, a fintech apostou inicialmente no cartão de viagens internacionais, estratégia que ajudou a popularizar a marca.

Preparamos a empresa para operar dentro de estruturas regulatórias sólidas e reconhecidas internacionalmente.

Lucas Vargas, CEO da Nomad

Opções para diversificação do portfólio de investimentos. Por meio da plataforma, a Nomad dá acesso às principais bolsas americanas para a realização de aplicações em ações, ETFs, REITs, bonds e títulos de renda fixa em dólar para quem busca 'dolarizar' o patrimônio. Atualmente a plataforma dá acesso a 2.000 ativos, mas deve expandir para até 10 mil ativos, entre eles a chamada custódia remunerada.

O cliente pode comprar títulos do Tesouro Americano, títulos do Tesouro Brasileiro emitidos em dólar e títulos corporativos também emitidos em dólar de empresas brasileiras e de empresas americanas ou globais.

Caio Fasanella, head de investimentos da Nomad

Números e crescimento. A Nomad já tem R$ 7 bilhões em ativos sob custódia exclusivamente na vertical de investimentos offshore. Além disso, são 3,5 milhões de contas abertas e cerca de 350 mil clientes ativos em investimentos.

Licenças e estrutura regulatória. No Brasil, a Nomad registrou-se como consultoria de investimentos (CVM 19), fugindo do modelo tradicional de agentes autônomos. A mudança visa eliminar conflitos de interesse e garantir assessoria focada exclusivamente nos melhores interesses do cliente.

Atendimento especializado e sem comissionamento por produto é diferencial. Ao optar por modelo não-comissionado, a Nomad se posiciona de forma diferente da maioria dos players e corretoras independentes. O objetivo, de acordo com os executivos da empresa, é oferecer aconselhamento imparcial, sem a pressão de vender um produto específico que gere maior comissão para o consultor.

O nosso time não é remunerado pela venda de produto, o nosso time não tem bônus pela venda de produtos. Nosso time é remunerado por um salário e, obviamente, um interesse no equity da empresa, em virar sócio.

Caio Fasanella

Estrutura física e presença internacional. Apesar do DNA digital, a Nomad vem investindo em espaços físicos estratégicos: sala VIP no aeroporto de Guarulhos, lounge no Outlet Premium de Orlando, um café em frente ao consulado americano em São Paulo e um escritório na capital paulista. Um escritório em Miami será inaugurado neste semestre com foco em garantir compliance com os reguladores locais.

Projeções e ambições. A fintech acredita que o mercado de investimentos internacionais no Brasil deve crescer fortemente nos próximos anos e quer capturar uma fatia significativa desse crescimento, posicionando-se como referência em globalização de portfólios para o investidor brasileiro.

Estamos nos tornando uma opção prática e transparente para quem busca dolarizar o patrimônio como forma de diversificação. E a consultoria chega com o intuito de contribuir para que mais brasileiros possam contar com esse serviço de consultoria.

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad

*A jornalista viajou a convite da Nomad