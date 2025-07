Ministro da Agricultura sobre tarifa de 50% de Trump: 'Ação indecente'

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, chamou a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Brasil de "ação indecente", e diz que conversou com as entidades que representam os setores mais afetados pela medida para discutir medidas que possam ampliar mercados e reduzir barreiras comerciais.

O que aconteceu

"Diante da ação indecente do governo norte-americano [...], já estamos agindo de forma proativa", disse Carlos Fávaro.. Segundo pronunciamento, divulgado nesta tarde, telefonemas foram feitos para entidades que representam o setor do suco de laranja, carne bovina e café, para discutir ações caso a tarifa se confirme a partir de 1 de agosto.

Expansão de mercados e quebra de barreiras comerciais. Entre as medidas comentadas pelo ministro, a ideia é permitir uma ampliação dos mercados já atendidos e ampliar negociações com o Oriente Médio, sul da Ásia e o que chamou de "Sul global". "[Esses mercados] podem ser uma alternativa para as exportações brasileiras", disse. Fávaro também disse que as ações diplomáticas "estão sendo tomadas em reciprocidade".

Trump decidiu ontem tarifar os produtos brasileiros em 50% apesar do superávit comercial dos EUA e da relação comercial histórica entre os dois países. Enquanto o principal produto exportado para o mercado americano é petróleo bruto, seguido por ferro e aço, os EUA exportam para o Brasil principalmente motores, máquinas e combustíveis, setores que podem ser afetados pelo tarifaço.

"Grave retrocesso nas relações comerciais". Esta foi a expressão usada pela Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em nota divulgada hoje para comentar a taxação. Indústria vê a possibilidade de impactos "extremamente negativos e relevantes" para a toda a cadeia produtiva, comprometendo a competitividade das exportações e pressionando os custos operacionais. "A Abic defende uma atuação estratégica, firme e diplomática por parte do Brasil, com foco na preservação dos interesses do setor cafeeiro nacional e da nação", afirma.