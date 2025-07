Jogar na Mega fica mais caro a partir de hoje; veja novo valor das apostas

A Caixa aumentou os valores das apostas da Mega-Sena. Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Loteca e Super Sete também tiveram os preços reajustados. Os novos valores já valem para os concursos sorteados a partir de hoje.

O que aconteceu

Mega-Sena sobe para R$ 6. A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, passa a custar R$ 6. O valor anterior era de R$ 5, o que representa um aumento de 20%. O reajuste entra em vigor a partir do concurso 2.887, marcado para o dia 12 de julho.

Outras loterias também tiveram aumento. Quina, Dupla Sena e Super Sete também sofreram reajuste de 20%. Nessas modalidades, o valor da aposta sobe de R$ 2,50 para R$ 3. Os novos preços passam a valer nos concursos dos dias 10, 11 de julho e 1º de agosto, respectivamente.

Loteca teve maior reajuste. A Loteca foi a que registrou o maior aumento proporcional: 33,3%. O valor da aposta subiu de R$ 3 para R$ 4.

Lotofácil teve o menor aumento. A Lotofácil sofreu o menor reajuste entre as principais modalidades. A aposta simples de 15 números subirá de R$ 3 para R$ 3,50 — um acréscimo de 16,7%. O novo valor começa a valer no concurso 3.439, previsto para esta quarta-feira (10).

"Teimosinha" será retomada. Modelo de apostas recorrentes para mais de um concurso foi suspensa pela Caixa até a entrada em vigor dos novos valores.

Impacto previsto para a inflação. O economista Leonardo Costa, do ASA, calcula que o reajuste das loterias vai resultar na elevação de 0,08% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) entre julho e agosto. As projeções mais recentes do mercado financeiro apontam que a inflação deste mês e do próximo serão de 0,2% e 0,35%, respectivamente.

Caixa diz que reajustes elevarão o valor dos prêmios. Em nota, o banco estatal responsável pelas loterias afirma que a atualização dos valores tem o objetivo de "manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais associados às loterias".

Arrecadação das loterias desabou mais de 10% no primeiro semestre. O relatório de administração mais recente da Caixa aponta que o banco estatal embolsou R$ 5,5 bilhões com as modalidades entre janeiro e março deste ano. O total é R$ 622 milhões inferior do que o valor arrecadado no mesmo período do ano passado (R$ 6,126 bilhões).

Reajustes das apostas mínimas: