'Injustamente afetados': agro brasileiro contraria Trump sobre tarifas

Após Donald Trump anunciar a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre os produtos brasileiros, entidades que representam o agronegócio nacional se posicionaram com preocupação em relação à sobretaxa norte-americana, classificada por parte do setor como "injusta".

O que aconteceu

Entidades contrariam argumentos de Trump de que relação comercial entre Brasil e EUA é "muito injusta" e "não recíproca". Enquanto o governo norte-americano cita supostos déficits comerciais dos Estados Unidos em relação a políticas tarifárias e não tarifárias brasileiras, a CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) e ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), duas das principais representantes do agro brasileiro, afirmam que o histórico das relações comerciais entre os dois países não justifica medida norte-americana.

A entidade acentua não existir justificativas econômicas para as novas tarifas, dada a realidade de anos com superávit norte-americano no comércio com o Brasil, reconhecidamente um parceiro comercial estabelecido e confiável. ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio), em nota enviada ao UOL

Esta medida unilateral não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação e de equilíbrio, em estrita conformidade com os melhores princípios do livre comércio internacional. (...) Os Estados Unidos e o Brasil em 200 anos de relações sempre estiveram do mesmo lado e não há qualquer razão para que essa situação se modifique. CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), em nota enviada à reportagem

Se concretizadas, tarifas vão prejudicar economias dos dois países, afirmam entidades. Na avaliação da Abag e da CNA, a medida imposta pelo governo Trump, além de impactar negativamente os negócios brasileiros do setor agropecuário, devem encarecer para empresas e consumidores norte-americanos diversos produtos como café, celulose, carnes, açúcar e sucos, que estão entre os itens nacionais mais exportados para os Estados Unidos.

Medidas desta natureza prejudicam as economias dos dois países, causando danos a empresas e consumidores. Qualquer análise das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, seja no campo no comércio ou dos investimentos, terá sempre que concluir que essas relações sempre serviram aos interesses dos dois países, não havendo nelas qualquer desequilíbrio injusto ou indesejável. CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil)

"Se trata de uma questão política que precisa ser debatida entre os países", divulgou ainda a Abag. "Afinal, tal ação não vai só desfavorecer o exportador brasileiro, mas também o próprio consumidor americano", ressaltou a associação.

EUA são o principal comprador de café do Brasil e tarifa impactaria todo o mercado cafeeiro. Em declaração enviada hoje à imprensa, o diretor-executivo do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), Marcos Matos, afirma que a entidade acompanha com atenção o anúncio e que vem, junto à National Coffee Association e às empresas que a integram, trabalhando em uma "agenda positiva" para tratar da taxação junto à administração Trump.

É importante lembrar que o café gera muita riqueza nos Estados Unidos. Para cada um dólar de café importado são gerados 43 dólares na economia americana. São 2,2 milhões de empregos (...) e são gerados 343 bilhões de dólares na economia. (...) Então, temos a esperança de que o bom senso prevaleça porque nós sabemos que quem vai ser onerado é o consumidor norte-americano. E tudo que gera impactos ao consumo é ruim para o fluxo do comércio, é ruim para a indústria, é ruim para o desenvolvimento dos países produtores e consumidores. Marcos Matos, diretor-executivo do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil)

Presidente da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) ressaltou caráter político da medida. Em nota, Josué Gomes da Silva afirmou que o Brasil é uma "nação soberana em que prevalece o estado democrático com independência entre os poderes". E destacou: "Pode parecer desnecessária essa afirmação, mas, quando razões não econômicas são usadas para justificar a quebra de todo o regramento comercial e do direito internacional, é importante reafirmar esses princípios" (leia mais aqui).

Embate político

Trump reconheceu que tarifas também foram impostas por questões políticas. Em carta divulgada na rede Truth Social, ele atribuiu a sobretaxa, em parte, "aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos", ao se referir a decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) de remover conteúdos de redes sociais americanas e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em ação que apura sua participação na trama golpista de 2022.

Lula rebateu focado em discurso sobre soberania nacional. Em nota oficial divulgada ontem, logo após o envio da carta aberta de Trump ao governo brasileiro, ele disse que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Representantes do setor concluem que esperam por saída diplomática entre governos. "Nossa esperança é que os canais diplomáticos sejam intensamente acionados para que a razão e o pragmatismo se imponham para benefício de todos, pois este é o único caminho que serve ao entendimento e à prosperidade", divulgou a CNA. Na mesma linha, a ABAG concluiu que espera por solução diplomática nas tratativas bilaterais antes de 1º de agosto, prazo estipulado pelo governo Trump para a taxação entrar em vigor.

Lula voltou a afirmar hoje que irá tomar medidas com base na Lei da Reciprocidade. O presidente já havia indicado ontem que recorreria à medida. O UOL apurou, no entanto, que isso só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de Trump de fato forem cumpridas.