Haddad: 'Não há racionalidade econômica em tarifa dos EUA para o Brasil'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não existe "racionalidade econômica" na decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar em 50% todas as importações originadas no Brasil. Ele atribui o cenário a uma "decisão política" estimulada pela família Bolsonaro e diz esperar pela reversão do "tarifaço".

O que aconteceu

Haddad classificou "tarifaço" contra o Brasil como decisão política. O ministro da Fazenda afirma que a decisão não é economicamente viável porque os Estados Unidos têm relação superavitária com o Brasil e outros países da América do Sul. "Não há racionalidade econômica na medida tomada", disse Haddad durante entrevista coletiva concedida a mídias independentes.

Nos últimos 15 anos, nós tivemos um déficit de bens e serviços de mais de US$ 400 bilhões para os Estados Unidos.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Trump decidiu tarifar os produtos brasileiros em 50%. As taxas foram anunciadas ontem e começam a valer no dia 1º de agosto. A tarifa marca uma escalada inédita na tensão comercial entre os dois países em uma retaliação comercial que desconsidera o superávit comercial dos EUA em relação ao Brasil.

Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. É explicável.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro recordou ter debatido o tema nos EUA. Haddad afirmou que discutiu a tarifa de 10% com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. "Ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar", contou Haddad. Ele avalia que a imposição corresponde a uma "tarifa insustentável", do ponto de vista político e econômico.

Ele disse acreditar na reversão da tarifa de 50%. Haddad avalia que a diplomacia brasileira tem habilidade para lidar com a situação. "O nosso Itamaraty sabe negociar, sabe sentar à mesa. Nós estamos com negociações ultra complexas com a União Europeia, em acordos bilaterais, com vários países do mundo", afirmou.

Haddad atribuiu "ataque" à família Bolsonaro. O ministro classifica a tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de se livrar do processo no STF (Supremo Tribunal Federal) como a "única explicação plausível" para a investida de Trump contra o Brasil. "Não é uma acusação infundada. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que se não vier o perdão, as coisas tendem a piorar", avaliou.

"Tarifaço é 'tiro no pé' da extrema-direita", diz Haddad. O ministro afirma que a ofensiva da oposição para prejudicar a economia nacional "vai sair pela culatra" e eles não poderão sustentar a defesa a Donald Trump. Ele ressalta ainda que a maior perda vai atingir o estado de São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro.

[A tarifa] está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Governo já conversa com os setores econômicos. Haddad defendeu a união da sociedade e dos ramos produtivos, da agropecuária e da indústria para barrar a decisão que chamou de "agressão inaceitável e inexplicável". "Os setores já estão procurando o presidente Lula, e eu quero crer que esse tiro no pé vai ser revertido", contou ele.