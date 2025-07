Câmara sinaliza aceitar aumento de IOF apenas em operações já existentes

A cúpula da Câmara sinalizou que deve aceitar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeira) apenas nas operações que já têm cobrança da tarifa, desde que o governo aceite recuar nas novas cobranças para o empréstimo externo de curto prazo e planos de previdência do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

O que aconteceu

Sugestão deve ser discutida com o governo e apresentada na audiência de conciliação no STF. Líderes do Centrão afirmaram ao UOL que apresentaram a alternativa ao líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para que se construa um acordo para a reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no próximo dia 15.

Caso a proposta seja aceita, o empréstimo para empresas e planos de previdência deixariam de ter cobrança do IOF. Pelo decreto do governo Lula, a modalidade de adiantamento de crédito às empresas teria uma cobrança que pode chegar a 3,5%. Já o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) teria uma alíquota de 5% para aportes acima de R$ 50 mil por mês.

Motta se reuniu com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (SRI) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) no começo desta semana. A colunista do UOL Carla Araújo mostrou que o primeiro encontro após a derrubada do decreto do IOF teve um clima cordial, com disposição de todos em retomar o diálogo, mas sem conclusão sobre o imbróglio do IOF.

Foi o primeiro encontro de Motta com ministros do governo após a decisão do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu o decreto do governo que aumentava o IOF e o ato do Congresso que sustava a medida do Executivo. O magistrado também marcou uma audiência de conciliação para a semana que vem.

Decisão do STF suspende decretos do governo Lula e ratificam, temporariamente, a decisão do Congresso, que já havia derrubado os despachos presidenciais e retomado as alíquotas do IOF definidas em 2007. O ministro Alexandre de Morais também suspendeu o decreto do Legislativo que derrubou os despachos de Lula.

Como era e como ficou o IOF