Brasil precisa ser criativo para retaliar taxação de Trump, diz professor

O Brasil precisa agora ser criativo e retaliar em setores que não foram alvos da taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplicou tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, afirmou Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

As alternativas são aquilo que a gente chama, no contexto da OMC, a Organização Mundial do Comércio, de retaliação cruzada. Ou seja, você não faz retaliação exatamente na mesma questão de produtos específicos.

O Brasil pode, por exemplo, retaliar, e o Lula chegou a mencionar sobre isso, a questão de patentes farmacêuticas, que é uma área do setor de serviços.

Outra questão é a de remessas de royalties de multinacionais norte-americanos. O Brasil também poderia fazer algum tipo de ação nesse sentido.

Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

O presidente Lula afirmou que vai criar comitê de emergência com empresários para contrapor o anúncio de taxação do mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump.

O professor Carlos Poggio falou que é hora de ser criativo. Para ele, não seria inteligente por parte do Brasil apenas retaliar com tarifas sobre o maquinário que importa dos EUA, que acabaria encarecendo a cadeia produtiva nacional.

Na questão da reciprocidade, para o Brasil não seria inteligente apenas você colocar tarifas, por exemplo, sobre o maquinário que importa dos Estados Unidos, que isso encareceria a cadeia produtiva brasileira.

Então, há formas do Brasil responder que sejam além, ou seja, vai ter que ser criativo nesse sentido e os nossos diplomatas que têm muita experiência com o regramento da OMC, apesar que é o OMC está completamente sucateada pelo governo Donald Trump. Todas essas ações que o Trump toma são ações contrárias ao ordenamento da OMC.

Então as possibilidades que o Brasil tem são a retaliação em outros setores que não simplesmente aumentar as tarifas para os produtos importados, americanos importados para o Brasil, setores de serviço, royalties, etc.

Carlos Gustavo Poggio, professor de relações internacionais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: