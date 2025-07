Galípolo vai entregar carta a Haddad para explicar furo da meta de inflação

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, terá a missão de encaminhar uma carta aberta ao ministro da Fazenda e presidente do CMN (Conselho Monetário Nacional), Fernando Haddad, para explicar o estouro da meta de inflação em todos os seis meses do primeiro semestre.

O que aconteceu

Inflação superou novamente o teto da meta. Dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a inflação oficial, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 5,35% no acumulado dos últimos 12 meses.

O resultado estoura o teto em 0,85 ponto percentual. A meta definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para o período de 12 meses é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (de 1,5% e 4,5%). O intervalo foi superado pelo IPCA em todos os últimos nove meses.

Novo sistema estabelece que a meta foi furada. Até o ano passado, a obediência à meta no período anual era medida apenas ao final de dezembro. Porém, a nova regra implementada no início deste ano tornou essa checagem mensal. O descumprimento passou a valer sempre que o IPCA fique acima do teto por seis meses consecutivos.

Meta foi furada quatro vezes nos últimos quatro anos. O estouro no modelo contínuo repete os cenários observados em 2021, 2022 e 2024. Nos três anos, a inflação superou o limite em, respectivamente, 4,81 pontos percentuais (10,06%, ante teto de 5,25%), 0,79 ponto percentual (5,79%, ante limite de 5%) e 0,33 ponto percentual (4,84%, ante teto de 4,5%).

Galípolo precisará enviar uma nova carta para o ministro da Fazenda. O presidente do BC precisará explicar as razões que fizeram o índice oficial de preços superar o teto da meta. A obrigação é a mesma cumprida em janeiro, dias após ser empossado no cargo. A autoridade monetária afirma que a carta aberta será apresentada às 18h.

Justificativa deve mencionar fatores internos e externos. "O BC apontará os choques observados nos preços administrados de energia, os impactos adversos de fatores internacionais e a demora dos efeitos da política monetária restritiva. Também deverá falar sobre a influência das expectativas desancoradas e riscos de segunda rodada inflacionária via núcleo de serviços", prevê o especialista em investimentos Jeff Patzlaff.

BC também terá que indicar prazo para devolver inflação à meta. Entre as novas normas do CMN, está a necessidade de manifestar as ações tomadas para manter a inflação na meta e estabelecer um prazo para a queda das variações até o intervalo. "Ao comentar a estratégia de combate à inflação, o BC deve recorrer ao argumento de que a política monetária está em terreno contracionista e que lá deve ficar pelo tempo necessário para assegurar a convergência da inflação", diz Guizzo.

Discussão foi tema do último Relatório de Política Monetária. "Nas projeções do cenário de referência, a inflação se mantém acima do limite do intervalo de tolerância nos próximos meses, começando a cair a partir do quarto trimestre, mas ainda permanecendo acima da meta", estima a autoridade monetária no documento divulgado no final do mês passado.

Mercado vê inflação de volta ao intervalo em um ano e dois meses. Conforme as expectativas mais recentes dos analistas do mercado financeiro, a volta para a meta ocorrerá em agosto de 2026, quando o IPCA acumulado em 12 meses cairá de 4,65% para 4,49%, patamar limite da banda de tolerância.

*Com informações de reportagem publicada em 6 de julho de 2025