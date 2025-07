Barral: Brasil terá que negociar com sorriso no rosto e tacape na mão

O Brasil terá que negociar com os Estados Unidos com um grande sorriso no rosto e um tacape na mão após o presidente americano Donald Trump anunciar a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, disse Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O Brasil atualizou a lei de reciprocidade comercial este ano, reforçando mais esses poderes, então o Brasil vai ter que navegar com muita habilidade, insistindo na negociação, fazendo algum tipo de concessão, fazendo concessões mesmo que sejam retóricas.

E de outro lado, mostrando o arsenal que tem à disposição, que pode prejudicar muitos interesses das próprias empresas americanas, principalmente os setores que são bastante estratégicos, como é o caso dos minerais raros brasileiros para a indústria bélica americana, como é o caso das patentes para a indústria farmacêutica americana, então o Brasil vai ter que negociar com um grande sorriso no rosto e um tacape na mão.

Trata-se, por enquanto, da maior tarifa anunciada por Trump contra um governo estrangeiro para entrar em vigor a partir de agosto.

Após reunião de emergência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota reagindo a decisão do presidente dos EUA de aplicar tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros.

Em nota oficial, Lula disse que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém". O presidente também publicou o texto o posicionamento em inglês nas redes sociais.

Welber Barral pontuou algumas experiências importantes de outros países taxados por Trump que o Brasil pode utilizar como exemplo em suas próximas negociações com os Estados Unidos.

Temos duas experiências importantes para saber como tratar com o governo Trump. A primeira delas é a experiência com o México. O México esse ano sofreu muito bullying do governo Trump desde o começo do ano, primeiro por conta de imigração, questões de fronteira, etc.

E o governo da Claudia Sheinbaum acabou mitigando muitos os danos que estavam sendo ameaçados com o México, conseguindo excluir alguns setores, conseguindo excluir o setor de automotivo, por exemplo, outras explotações mexicanas, fazendo algumas concessões e mantendo o nível de diálogo com o governo Trump.

Ou seja, não conseguiu impedir todos os danos, mas mitigou muitos e foi uma negociação bem-feita pelo México, fazendo ou pelo menos dizendo que estava fazendo algumas concessões nos Estados Unidos. Então essa é uma experiência importante para o Brasil.

Outro exemplo importante trazido pelo ex-secretário foi dos países que reagiram e acabaram ameaçando os Estados Unidos com reciprocidade, fazendo com que Trump recuasse em suas ameaças.

Outra experiência para o Brasil, que é importante, são dos países que acabaram ameaçando os Estados Unidos, ameaçando os Estados Unidos com reciprocidade, o que levou também até a uma expressão chamada de TACO, né, a ideia de que o Trump sempre amarela no final, porque pode provocar muitos danos à sua própria indústria.

E a experiência que o Brasil teve no caso do algodão é que os Estados Unidos de fato têm retaliações que podem cair sobre propriedade intelectual e sobre serviços.

Na mesma linha de raciocínio, Paulo Velasco, professor de política internacional da UERJ, disse em entrevista ao UOL News que o Brasil não pode se curvar aos caprichos norte-americanos e poderia mostrar resistência como a presidente Claudia Sheinbaum fez no México.

São fatores muito duros, que poderão ser mobilizados, sim. O Lula pode se colocar como defensor da soberania, defensor do Brasil independente nesse mundo, um mundo cada vez mais hostil, marcado por antagonismos, fraturas.

E, certamente, o Brasil tem envergadura para não se curvar à caprichos norte-americanos. Claro que não podemos partir para uma retaliação direta, mal pensada contra os EUA, porque há uma simetria de poder muito grande, mas mostrar, de fato, alguma resistência, mostrar rechaço a isso que foi feito pelo Trump, como a Claudia Sheinbaum fez muito bem no México, esse é um caso importante.

Então mostrar, de fato, que vamos manter, vamos defender a nossa soberania contra qualquer tipo de ataque externo. Acho que deram munição e, sobretudo, pelo fato de que o Tarcísio e alguns nomes ligados ao bolsonarismo celebraram muito o que o Trump fez ontem contra o Brasil, que nos prejudica e prejudica os próprios grupos bolsonaristas, como o agronegócio. Acho que esse também seja o principal padrão que poderá ser capitalizado, politicamente, pelo PT e pelo Lula.

