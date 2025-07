Otaviano Canuto: Trump reafirma protecionismo ao ameaçar Brics com tarifas

Donald Trump reafirma objetivo protecionista aos Estados Unidos ao ameaçar países dos Brics com altas tarifas, disse Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Eu acho que tivemos um retorno à ideia de tarifas utilizadas por Trump de maneira protecionista mesmo.

Só para lembrar, quando no dia 2 de abril aquelas tarifas recíprocas foram anunciadas e os mercados ficaram nervosos com o anúncio da suspensão para negociação, mas com um certo alívio, achando que na verdade as tarifas não eram para valer mesmo e que eram uma arma para negociar.

Mas é claro que também ninguém poderia esperar que fosse possível para os Estados Unidos fazerem acordos bilaterais com a quantidade enorme de países dentro do prazo que ele estabeleceu. Foi feito o acordo com o Reino Unido, esse acordo com a China e o acordo com o Vietnã.

Então, o sentido que a gente vê agora é realmente a reafirmação do objetivo protecionista de 2 de abril voltando.

Otaviano Canuto

Em suas ofensivas mais recentes, o presidente Trump ameaçou ampliar as cobranças tarifarias sobre qualquer país que se alinhar às políticas do Brics, bloco econômico formado por economias emergentes.

O ex-vice-presidente do Banco Mundial falou que as novas ordens tarifarias enviadas são bastante parecidas com as de 2 de abril, reafirmando o objetivo protecionista de Trump, que usa também suas ameaças como armas de negociação.

É interessante notar o seguinte, nessas 14 cartas para os países em que o Trump já enviou, e vão vir mais, na prática, as tarifas que estão estabelecidas para 1º de agosto em todos os 14 casos, são iguais ou bem próximas aquelas que foram em 2 de abril.

Bangladesh estava 37%, na carta agora vai 35%, Bósnia-Herzegovina estava em 35, e agora foi a carta com 30, e por aí vai, e eu acho que o objetivo aí é protecionista e ao mesmo tempo também, uma ameaça como arma de negociação.

Otaviano Canuto

Canuto finalizou afirmando que a estratégia do presidente norte-americano não está nada clara em relação a quais países serão taxados mais ou menos.

O caso dos Brics, que negociação haveria para poder levar o Trump a não estabelecer esses 10%? Não está nada claro. Se ele está fazendo acordos também com a China, fez acordo com a China, e se ainda manifesta otimismo com a possibilidade de chegar a um acordo, como é que ele vai fazer?

Vai botar 10% em alguns dos Brics e não nos outros? Vai botar 10% em candidatos a ser parte dos Brics, vai botar 10% na Arábia Saudita? Não está claro.

Otaviano Canuto

