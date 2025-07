Comércio prevê demissões e indústria não vê 'fato econômico' para tarifaço

Do UOL, em São Paulo

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou hoje que "não há fato econômico que justifique" a tarifa extra de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos brasileiros. Já o comércio, representado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), prevê demissões e pediu que os governos brasileiro e americano retomem "com urgência" as negociações.

O que aconteceu

Para a indústria, Trump não utilizou critérios econômicos para sobretaxar o Brasil. "Não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto", diz em nota o presidente da CNI, Ricardo Alban. "Os impactos dessas tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano."

A entidade desmentiu Trump, segundo quem o Brasil leva vantagem comercial. "A entrada de produtos norte-americanos no Brasil estava sujeita a uma tarifa real de importação de 2,7% em 2023, o que diverge da declaração da Casa Branca", diz Alban.

Trump chegou a dizer que o Brasil tem superávit comercial com os americanos. "Ao contrário da afirmação do governo dos Estados Unidos, o país norte-americano mantém superávit com o Brasil há mais de 15 anos."

Segundo a confederação, milhares de empresas serão afetadas. "Terá impacto na competitividade de cerca de 10 mil empresas que exportam para os Estados Unidos", diz o presidente. "Uma quebra nessa relação traria muitos prejuízos à nossa economia."

Incluindo o comércio de serviços, o superávit americano atinge US$ 256,9 bilhões.

CNI, em nota

O mais importante agora é intensificar as negociações e o diálogo para reverter essa decisão.

Ricardo Alban, presidente da CNI

Comercio perderá empregos

Segundo a Amcham Brasil, o tarifaço trará consequências para toda a economia. "Trata-se de uma medida com potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países", diz a entidade em nota.

A Amcham lembrou que o comércio bilateral é superavitário para os EUA. "O comércio de bens e serviços entre as duas nações (...) ao longo dos últimos 15 anos (...) tem gerado benefícios para ambos os lados, sendo superavitário para os Estados Unidos ao longo dos últimos 15 anos — com saldo de US$ 29,2 bilhões em 2024", afirma.

Reiteramos a importância de uma solução negociada, fundamentada na racionalidade, previsibilidade e estabilidade, que preserve os vínculos econômicos e promova uma prosperidade compartilhada.

Amcham Brasil, em nota

Motivação política

O próprio Trump evocou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao anunciar tarifas extras sobre o Brasil. Depois de citar o ex-presidente em rede social, o americano divulgou uma carta justificando a tarifa de 50% sobre "qualquer produto brasileiro" devido, "em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres".

Trump também havia ameaçado os membros dos Brics. O republicano disse que sobretaxaria todos os parceiros comerciais que se associarem ao bloco econômico liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Depois, disse que tomaria medidas contra a suposta perseguição política sofrida por Bolsonaro.