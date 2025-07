'Não há bala de prata para conciliar inflação e juros baixos', diz Galípolo

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, afirmou que será necessário adotar "uma série de medidas" para conciliar um ambiente de inflação controlada e juros baixos no Brasil. Segundo ele, a política monetária adotada desde o ano passado não foi "suficientemente contracionista" para segurar o aumento dos preços.

O que aconteceu

Galípolo diz não existir "bala de prata" para inflação e juros baixos. O presidente do BC descarta a hipótese de reduzir os juros e ter uma inflação elevada. "Ninguém quer baixar os juros para ter uma inflação lá em cima. Você quer conviver com uma taxa de juros que produza o mesmo efeito, do ponto de vista de conter a inflação. Porém, em um patamar que possa ser mais próximo dos nossos pares", disse durante participação em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Não vai ter uma bala de prata, não vai ter uma vitória por ippon. A gente vai ter que fazer uma série de medidas para a gente poder, desmontando um pouco dessas vacinas, que são compreensíveis.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Ele atribui o cenário adverso às peculiaridades brasileiras. Galípolo afirma que as medidas que dão acesso ao crédito a menor custo reduzem os efeitos da política monetária restritiva para conter a inflação. "Normalizar a política monetária é uma dinâmica muito importante de uma agenda nacional que muitas vezes algumas dessas reformas extrapolam o que é a alçada do Banco Central", afirmou ao mencionar "distorções" que reduzem a "fluidez" da elevação dos juros sobre os preços no Brasil.

A questão que sempre surge é como é possível sustentar taxas de juros reais de 10% com o menor nível de desemprego da sua série histórica e o crescimento rápido da renda. Isso provoca uma certa dissonância quando você conversa com economistas fora do Brasil e com outros banqueiros centrais.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Presidente do BC rebateu falas a favor do descumprimento da meta de inflação. Para Galípolo, as declarações contrárias aos esforços para direcionar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) à meta de 3% vão contra os objetivos do Banco Central. Ao mencionar o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ele disse que a variação determinada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) tem a função de "absorver choques" que influenciem nos preços. "[A banda da meta] foi feita para, se você tiver algum choque de oferta, um choque exógeno, você temporariamente absorve esse choque. Mas a meta é 3%", explicou.

O papel do Banco Central é, a partir da definição de uma meta, colocar a taxa de juros num patamar restritivo o suficiente, pelo tempo que for necessário para atingir aquela meta dentro do horizonte relevante.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Juros básicos da economia brasileira estão no maior patamar em 20 anos. Elevada nas últimas sete reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária), a taxa Selic subiu para 15% ao ano e atingiu o maior nível desde julho de 2006. O movimento reflete a função dos juros como principal instrumento de política monetária para conter a inflação. Isso acontece devido à inibição do consumo para segurar a alta dos preços. Consequentemente, os juros altos prejudicam o desenvolvimento da economia.

Galípolo listou dados da inflação para justificar a elevação. Para o presidente do BC, o índice acumulado em 12 meses de 5,3% tem mais de 70% dos itens analisados mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acima de 4,5% no acumulado em 12 meses, resultado acima do teto da meta. "É uma inflação bastante disseminada, não é pontual", avaliou.

Isso indica que a taxa de juros não estava ao longo do ano passado suficientemente contracionista para alcançar a meta e demanda a elevação da taxa de juros para produzir essa convergência [da inflação] para o centro da meta.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Audiência foi convocada a pedido de parlamentares. O convite para a presença de Galípolo no colegiado foi feito pelos deputados Florentino Neto (PT-PI), Laura Carneiro (PSD-RJ) e Pauderney Avelino (União-AM). Eles justificam que a presença do presidente do BC é relevante para entender a atuação da autoridade monetária.

Presidente enalteceu evolução da comunicação do BC. Galípolo disse ter grande satisfação em prestar contas com uma linguagem acessível. Ele recorda que há alguns anos as decisões não eram públicas, mas ressalta que os comunicados, principalmente os relacionados à política monetária, são difíceis de ser escritos para evitar compreensões incorretas dos agentes financeiros.

Às vezes, a gente percebe que cometeu algum erro de pontuação, colocou uma vírgula onde não podia, mas decidimos não mudar porque vão achar que quer dizer alguma coisa. Deixa errado a vírgula, que pode ser interpretado como com algum tipo de lógica para política monetária.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Ataque ao sistema do Pix

"Os sistemas estão íntegros", garantiu o presidente do BC. Questionado sobre a ação que violou o sistema da empresa de software C&M, que conectava sistemas de instituições financeiras e Banco Central em pagamentos em tempo real, do qual o Pix faz parte, Galípolo classificou a ocorrência como um caso isolado de engenharia social.

Galípolo também minimizou o impacto da ação criminosa. Ele destaca que a ação que causou um prejuízo milionário às empresas atingidas foi resultado de um acesso irregular à instituição financeira com uma conta real, sem impacto sobre o sistema financeiro nacional. "Há barreiras para que, ainda que se consiga corromper um ambiente, outro não seja afetado", disse.

Ele acessou o recurso da instituição. O Banco Central movimenta, aproximadamente, R$ 8 trilhões por dia. Então, se tivesse acessado o sistema do Banco Central, seria um problema de outra monta. Ele acessou a conta da instituição. Os sistemas estão íntegros dentro do Banco Central.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Ele defende que a polícia comunique os desdobramentos. "A polícia que comanda esse processo de comunicação, justamente para não atrapalhar a investigação", reforçou o presidente do BC. "Já erro demais em economia, não quero me meter em investigação policial e atrapalhar o trabalho maravilhoso que a polícia está fazendo", afirmou.