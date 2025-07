Dólar sobe com espera por ata do BC dos EUA e discussão sobre o IOF

O dólar apresenta alta nas primeiras negociações de hoje, com as atenções voltadas para a ata do Federal Reserve, o BC dos Estados Unidos, e o encontro conciliatório para discutir a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Às 9h24, a moeda norte-americana subia 0,49% e era negociada por R$ 5,472.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve valorização. A variação positiva é observada desde os primeiros negócios do dia e reverte, momentaneamente, a baixa registrada pela moeda norte-americana ante o real na véspera.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,59%. A queda devolveu parte da alta de 0,99% registrada na segunda-feira. Com as variações, a moeda norte-americana apresenta alta momentânea de 0,22% no mês de julho. No acumulado de 2025, a desvalorização da divisa ante o real alcança 11,88%.

Ata do Fed

Ata do BC dos EUA atrai as atenções. O documento será apresentado pelo Federal Reserve durante a tarde e deve explicar as razões para a manutenção dos juros no intervalo entre 4,25% a 4,5% ao ano. As expectativas também consideram a chance de indicativos a respeito do início do ciclo de cortes da taxa.

Fed quer a inflação a 2% no longo prazo. O controle dos preços foi uma das justificativas dadas pelo presidente do BC norte-americano ao comunicar a manutenção dos juros pela quinta vez consecutiva. "A inflação recuou consideravelmente, mas está correndo um pouco acima do nosso objetivo", disse Jerome Powell, presidente do Fed.

O comitê estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos.

Comunicado do Federal Reserve

"Tarifaço de Trump" foi lembrado com temor. Após a definição dos juros, Powell afirmou, sem citar o nome do presidente dos EUA, que as ações anti-imigratórias e as tarifas sobre as importações abrem margem para um cenário de incerteza. "Os aumentos nas tarifas [de importação] são capazes de puxar os preços e afetar a atividade econômica", disse ele.

Juro dos EUA é relevante para o Brasil. As eventuais quedas das taxas na economia norte-americana e em outros países desenvolvidos representam um cenário positivo para as economias emergentes, a exemplo do Brasil. O cenário tende a atrair maiores volumes de investimento às nações que oferecerem um maior retorno, apesar do risco mais elevado das aplicações.

IOF

Debate sobre alta do IOF volta ao radar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunirá hoje com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na tentativa de um acordo sobre a elevação das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras.

Supremo foi acionado para a discussão. O aumento das alíquotas do IOF chegou às mãos do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal), após o decreto presidencial a respeito da medida ser derrubado pelo Congresso Nacional. Moraes derrubou as decisões e tenta uma conciliação entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Debate é decisivo para o ajuste fiscal. A elevação das alíquotas do IOF foi definida pela equipe econômica do governo como uma das formas de atingir as metas do arcabouço fiscal, que prevê o fim do déficit das contas públicas neste ano e o superávit primário em 2026.