Amanda Klein: Crise do IOF — a política está de volta

Na reunião entre ministério da Fazenda e Congresso por solução ao IOF, Fernando Haddad deu o primeiro passo e abriu caminho para o novo encontro entre Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Foi o primeiro passo para quebrar o gelo na relação estremecida e pavimenta o caminho para encontro de Lula com Motta e Alcolumbre. É preciso notar que até ontem, antes da reunião, auxiliares do ministro Haddad repetiam que o objetivo do governo na mesa de conciliação no Supremo é mostrar a constitucionalidade do decreto do IOF que, segundo eles, tem caráter regulatório.

Interlocutores de Motta viram com bons olhos a entrevista ontem do ministro Haddad em que ele disse que deveria encontrar Hugo em breve e que não tem o direito de ter a relação estremecida com o presidente da Câmara porque ele é chefe de um poder institucional. Auxiliares de Motta disseram que demonstra que o ministro está com o 'pé na realidade'.

Amanda Klein

O objetivo do governo e da cúpula do Congresso agora é discutir um alinhamento para a saída do impasse em torno da cobrança do imposto - que está suspensa por decisão do STF - antes da audiência de conciliação que ocorre no próximo dia 15.

Esse encontro, marcado por Alexandre de Moraes, tem o objetivo de buscar uma saída negociada para a crise. A derrubada do decreto pelo Congresso e a decisão de Lula de recorrer ao STF contra o ato do Legislativo escalou uma crise política que tem atrapalhado o andamento de uma série de outros projetos.

Para Amanda Klein, as dificuldades ainda virão pela frente na discussão pela suspensão do decreto do IOF.

Quem também voltou ao trabalho depois da semana em Portugal foi o Congresso. Ontem teve a primeira reunião de líderes após a decisão de Alexandre de Moraes de suspender o decreto do IOF.

E o que se ouviu foi muita reclamação de deputados de direita e centro acerca do que eles chamam de ataques ao parlamento nas redes sociais promovidos pelo governo e o PT.

Mesmo assim projetos importantes podem avançar. E, nas palavras de uma liderança do governo, não há nenhuma pauta bomba prevista para as próximas duas semanas antes do recesso.

Por último, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em audiência na comissão mista de orçamento, mostrou pessimismo quanto à aprovação de cortes nos gastos tributários. Ela admitiu a dificuldade devido ao lobby dos setores, mas reconheceu que é alternativa para aumentar a arrecadação. Segundo ela, 'se conseguirmos algo em torno de 5% de cortes, teríamos algo na ordem de R$ 20 bilhões'.

Amanda Klein

