Tarifas de Trump vão render US$ 300 bilhões até o fim do ano, dizem EUA

O tarifaço contra parceiros comerciais dos Estados Unidos, anunciado pelo presidente Donald Trump em abril, já arrecadou US$ 100 bilhões (R$ 545 bilhões) e deve render US$ 300 bilhões (R$ 1,6 trilhão) até o final do ano, prevê o Tesouro Americano.

O que aconteceu

Trump afirmou que a arrecadação com as tarifas só cresce. "As receitas de tarifas estão começando a entrar em níveis recordes", disse ele em reunião de gabinete nesta terça-feira (8).

No encontro, o secretário do Tesouro apresentou as crifas. "Já recebemos US$ 100 bilhões de tarifas até agora", afirmou Scott Bessent, que estimou a arrecadação dos próximos meses.

Poderemos aumentar arrecadação para até US$ 300 bilhões com tarifas até fim do ano.

Scott Bessent, secretário do Tesouro dos EUA

A maior parte do dinheiro começará a chegar no mês que vem. "Grande parte do dinheiro das tarifas vai começar a chegar em 1º de agosto", disse Trump sobre a data em que novas taxas entrarão em vigor.

Ele se referia ao adiamento da cobrança das novas tarifas. Ontem, Trump confirmou que as novas alíquotas começarão a ser cobradas a partir de agosto, em novo adiamento, já que o prazo limite para os acordos se encerrava em 9 de julho.

A nova data dará tempo para que outros países fechem seus acordos. Ontem o republicano divulgou o conteúdo de cartas enviadas aos países que até agora não fecharam acordo comercial com os Estados Unidos.

Até agora, apenas dois tratados foram concluídos. Bessent afirma que aguardava uma "chuva" de negociações nos últimos meses, mas apenas os acordos comerciais com o Reino Unido e com o Vietnã foram formalizados.

O prazo final para a China foi prorrogado. Depois de extensas reuniões em Londres, representantes de Washington e Pequim colocaram um ponto final nos temores de guerra comercial entre as maiores economias do mundo. Assim, um acordo final foi adiado com o aval da China para o fornecimento de terras raras com elementos químicos usados na fabricação de produtos tecnológicos.

Brics na mira

Trump ameaça punir alianças com o Brics. O presidente dos Estados Unidos defendeu a retaliação, com taxas e impostos adicionais, aos países que se associarem às políticas do bloco de economias emergentes formado por 11 países membros e outras dez nações parceiras.

Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política.

Donald Trump, presidente dos EUA

A imposição tarifária é incomum e se assemelha a uma "ameaça". "É possível que seja mais um movimento de chamar a atenção e colocar um texto que não sacramenta uma tarifa, mas traz um tom de ameaça e de exercício de poder dos Estados Unidos para levar a negociação de forma mais favorável", diz Luciana Mello, professora de relações internacionais do Centro Universitário IBMR.

*Com Agências