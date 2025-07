Trump quer taxar medicamentos importados em até 200%; laboratórios criticam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pretende impor tarifas de até 200% sobre medicamentos importados, além de taxas sobre semicondutores e outros produtos estratégicos. O objetivo, segundo ele, é incentivar a produção interna e fortalecer a segurança nacional.

O que aconteceu

Medida ainda não tem data definida, mas pode acontecer em até um ano e meio. Se taxação se confirmar, poderá afetar diretamente grandes farmacêuticas, que alertam para o risco de aumento de preços, desestímulo a investimentos e possíveis impactos na cadeia de abastecimento. "Vamos dar às empresas cerca de um ano, um ano e meio para entrarem e, depois disso, elas serão tarifadas", disse Trump durante reunião de gabinete na Casa Branca.

Declarações provocaram reações imediatas da indústria farmacêutica. A PhRMA, maior associação do setor nos EUA, classificou a proposta como contraproducente. "Cada dólar gasto em tarifas é um dólar que deixa de ser investido em fabricação nacional ou no desenvolvimento de tratamentos e curas para os pacientes", afirmou Alex Schriver, vice-presidente de relações públicas da entidade.

Empresas do setor temem que as tarifas elevadas gerem aumento de custos, escassez de medicamentos e queda nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. De acordo com a emissora CNBC, alguns laboratórios, como Eli Lilly, Johnson & Johnson e AbbVie, já anunciaram aumento na produção nos EUA, mas ainda dependem de cadeias globais para manter a oferta e os preços.

Esta é a declaração mais dura de Trump em relação ao setor farmacêutico desde abril. Naquela ocasião, seu governo iniciou uma investigação com base em uma lei que permite analisar o impacto de importações sobre a segurança nacional.

Taxas sobre semicondutores e outros produtos considerados estratégicos também estão previstas. Estudos que embasam as novas tarifas devem ser concluídos até o fim do mês, quando Trump deve oficializar a política.

* Com informações da Reuters