Promessa x realidade: o que o Brasil realmente ganha com o Brics

Se para alguns o Brics representa a esperança de uma nova ordem global multipolar, para outros é um clube de países antiocidentais a reboque da China, com pouca adesão a valores democráticos e de direitos humanos.

Com a realização da Cúpula do Brics no Rio de Janeiro, as expectativas em relação ao grupo, agora com 11 integrantes, voltam a ganhar força no debate público. Proliferam-se postagens oficiais do governo, memes nas redes sociais, e até músicas como "Cria dos Brics".

Estas manifestações sinalizam não apenas um interesse diplomático, mas também uma apropriação simbólica, que reativa o imaginário do Brics como uma aliança de países fortes e capazes de enfrentar a hegemonia das potências tradicionais, sobretudo na demanda pela reforma das instituições financeiras de Bretton Woods (como FMI e Banco Mundial).

Mas será que o Brics tem, na prática, o peso que os discursos — oficiais e populares, favoráveis ou críticos — lhe atribuem?

Ao longo dos últimos meses, durante a produção da nova temporada do projeto Vale a Pena Perguntar, série de minidocumentários que desenvolvemos para a Fundação Fernando Henrique Cardoso, pesquisamos e entrevistamos especialistas — Ana Garcia, Fernanda Magnotta, Guilherme Casarões, Marianna Albuquerque, Larissa Basso e Pedro Dallari — sobre este instigante tema, para fazer uma ponte entre a pesquisa acadêmica e o público geral. Resumimos a seguir alguns insights:

Brasil no bloco

Ao integrar o Brics como país fundador em um momento de ascensão econômica em 2009, o Brasil viu sua autoestima nacional fortalecida e sua voz ganhar projeção internacional, alimentando a expectativa de que mudaria de patamar na ordem global. As expectativas de crescimento econômico do bloco desde sua criação foram atingidas apenas parcialmente. Se, em um primeiro momento, o fator econômico parecia central, com o tempo, vieram à tona as aspirações geopolíticas em um grupo marcado por diferenças significativas.

A participação do Brasil no Brics revela os dilemas de uma política externa que busca equilíbrio entre princípios e pragmatismo. Como uma democracia que preza pelos direitos humanos e pelo respeito à ordem internacional, o país se vê em posição delicada dentro de um grupo que hoje inclui potências autoritárias como China, Rússia e Irã. Questões sensíveis, como direitos humanos e meio ambiente, acabam ficando fora da agenda do bloco justamente por falta de consenso entre os membros.

Por outro lado, integrar o Brics significa lutar ativamente por um redesenho da ordem internacional que seja mais igualitário e defender o interesse de países em desenvolvimento que foram tradicionalmente excluídos dos espaços de decisão dos fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU. Além da causa legítima, que ganha cada vez mais força, é também um raro espaço estratégico de encontro anual de líderes onde o Brasil pode avançar seus interesses em conjunto com outros países do Sul Global.

China critica ameaças dos EUA a países alinhados com o Brics Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Peso da China

Com a ascensão da China como superpotência e seu progressivo descolamento em relação aos demais membros, ganharam força as interpretações que veem o Brics como um fórum dominado pelo gigante asiático. De fato, há uma assimetria de poder inegável entre os países do bloco. No entanto, especialistas destacam que o Brics não funciona como um instrumento exclusivo da China.

Como um fórum, o Brics opera por consenso, o que significa que nenhum país pode tomar decisões unilaterais. Embora seja um espaço privilegiado de troca de interesses políticos e econômicos no qual a China é o país mais poderoso, sua política externa tem adotado, até aqui, uma postura diplomática que evita impor superioridade formal sobre os demais.

Seria ingênuo ignorar o peso da China, inclusive a crescente dependência brasileira em relação ao país. Mas também é reducionista tratar o Brics como mero veículo dos interesses chineses e desconsiderar a capacidade de articulação dos demais membros e a complexidade das dinâmicas internas do bloco.

Desdolarização

Talvez o tema mais controverso associado à agenda do Brics seja a chamada "desdolarização". Na prática, porém, o que está em curso é o aumento gradual de transações financeiras em moedas locais. Muitos dos países do Brics, incluindo o Brasil, mantêm a maior parte de suas reservas cambiais em dólares. Isso torna um processo de desdolarização pouco vantajoso economicamente no curto prazo.

Além disso, a infraestrutura financeira do bloco opera em escala menor do que muitas vezes se imagina: o Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Brics, possui um volume de recursos módico se comparado ao Banco Mundial ou ao Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.

Ainda que seja possível que o Brics venha a liderar um movimento mais amplo de desdolarização da economia internacional, esse processo tende a ser mais lento e gradual do que sugerem tanto os entusiastas quanto os críticos. A ideia de que o bloco representa uma alternativa ao sistema financeiro global tem apelo simbólico, mas, na prática, o Banco do Brics funciona de maneira complementar às instituições financeiras tradicionais.

Transição energética

O Novo Banco de Desenvolvimento costuma ser associado ao investimento em transição energética. Entretanto uma análise mais atenta das particularidades de cada país do bloco revela que a adesão a uma economia de baixo carbono está longe de ser unânime. A economia russa depende da exportação de combustíveis fósseis; Índia e África do Sul ainda têm o carvão como principal fonte de energia, e embora a China lidere os investimentos nessa transição, suas emissões seguem em alta.

Os quatro países fundadores do Brics, incluindo o Brasil, figuram entre os cinco maiores emissores de carbono do mundo, segundo dados do World Resources Institute (2023).

Apesar disso, todos se posicionam como países em desenvolvimento que teriam responsabilidades diferenciadas frente à crise climática, afirmação complexa quando se considera a posição ambígua de China e Rússia, que combinam características de potências globais com discursos de vulnerabilidade histórica.

Nesse cenário, o Brasil, embora acumule contradições na política ambiental, atualmente destacadas pelo debate em torno da exploração de petróleo na Foz do Amazonas e do chamado PL do Licenciamento Ambiental, é o país do bloco em melhor posição para conduzir o debate climático dada a sua matriz energética mais limpa e seu histórico de liderança no tema.

Cooperação Sul-Sul

Embora o Brics se apresente como um fórum de cooperação entre países do Sul Global, a percepção entre os especialistas com quem conversamos é quase unânime: há um grande potencial desperdiçado nas relações bilaterais dentro do bloco, com exceção da China. O peso chinês nas trocas comerciais com os demais membros é desproporcional.

Além dessas assimetrias no investimento, há um entendimento de que os demais países do Brics poderiam fortalecer laços por meio do compartilhamento de conhecimento e experiências em áreas de interesse comum. Como nações em desenvolvimento, enfrentam desafios semelhantes em áreas estratégicas como infraestrutura, habitação, segurança alimentar e tecnologia, mas ainda faltam mecanismos eficazes de articulação e cooperação nessas frentes. Trata-se de um potencial latente, que, se ativado, poderia consolidar o Brics não apenas como um fórum geopolítico, mas como um espaço de troca concreta.

Alianças democráticas

Lidar com o imaginário negativo crescente em torno dos Brics é um desafio para o Brasil, especialmente em um momento de ascensão do autoritarismo no mundo. Embora hoje os países autoritários sejam maioria no bloco, ainda há espaço para aprofundar a cooperação com parceiros que compartilham valores democráticos.

Uma dessas possibilidades é a revitalização do Fórum Ibas — agrupamento formado por Índia, Brasil e África do Sul —, atualmente relegado a segundo plano. O Ibas oferece uma alternativa estratégica para o Brasil reafirmar seu compromisso com a democracia, embora o status da Índia esteja incerto, enquanto fortalece laços com outras nações do Sul Global.

Outro caminho promissor é o estreitamento das relações com a Indonésia, outra democracia do Sul Global. Um exemplo dessa aproximação é a Aliança Bics (Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo), voltada à cooperação entre países que abrigam vastas florestas tropicais e enfrentam desafios ambientais semelhantes.

Apesar das contradições, o Brics oferece ao Brasil uma plataforma estratégica para ampliar sua presença em fóruns internacionais e diversificar alianças. O desafio está em manter a autonomia dentro de um bloco marcado por assimetrias. Embora a ordem internacional vigente não tenha sido plenamente favorável aos interesses brasileiros, isso não significa que uma nova ordem, em construção, será automaticamente melhor. Cabe ao país calibrar sua atuação para não ser apenas coadjuvante, mas influenciar de forma ativa os rumos do grupo.

* Beatriz Kipnis é administradora pública, mestre em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP, coordenadora de Estudos e Debates da Fundação FHC, onde gerencia projetos de minidocumentários, publicações e debates sobre democracia e desenvolvimento.



Isabel Penz é historiadora, mestranda em Estudos de Mídia na Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), analista de Estudos e Debates da Fundação FHC, com foco na produção de minidocumentários.



Alice Noujaim é cientista social, mestre em Antropologia pela Columbia University, analista de Estudos e Debates e pesquisadora da Plataforma Democrática na Fundação FHC.