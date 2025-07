Dois são presos em MG por golpe que desviou R$ 107 milhões de banco no Pará

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu hoje dois homens suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em um ataque cibernético que desviou mais de R$ 107 milhões de um banco com sede no Pará. O golpe, realizado com a ajuda de um funcionário da própria instituição financeira, envolveu fraudes eletrônicas, falsificação de documentos e movimentações bancárias em diferentes estados.

O que aconteceu

Parte do dinheiro foi rastreada até Belo Horizonte, onde os suspeitos foram flagrados saindo de uma agência bancária. Os suspeitos estavam sendo monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Civil e foram abordados quando tentavam movimentar valores em uma agência no bairro Boa Viagem, na capital mineira.

Segundo os investigadores, o grupo tentava legalizar o dinheiro usando documentos públicos falsificados. O carro usado pela dupla também foi apreendido. O presos são investigados por lavagem de dinheiro, furto mediante fraude cibernética, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa. As penas combinadas podem ultrapassar 10 anos de reclusão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, incluindo o funcionário do banco e possíveis cúmplices em outras regiões..

Investigações apontam que o ataque aconteceu entre os dias 30 de junho e 1º de julho. O grupo criminoso usou as credenciais de dois gerentes de uma agência em Santa Inês (MA), para realizar múltiplas transferências de contas de clientes de uma unidade em Belém (PA). O esquema só foi interrompido após um alerta de segurança derrubar o acesso indevido ao sistema.

4 jul. 2025: Homem preso no Maranhão suspeito de integrar esquema que desviou R$ 107 milhões de banco do Pará é levado para delegacia Imagem: Divulgação

Mais prisões foram feitas desde então. Na sexta-feira passada, outro suspeito foi preso no Maranhão por envolvimento direto nas fraudes. Já no Rio de Janeiro, uma operação realizada na quarta-feira (2) desarticulou uma célula paralela do mesmo grupo, especializada em fraudes com aplicativos bancários e uso de dados biométricos falsificados para acessar contas e realizar empréstimos.

Até agora, R$ 63 milhões dos valores desviados já foram recuperados. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava documentos públicos falsificados para tentar dar aparência legal às movimentações financeiras e à origem dos recursos desviados. As investigações apontam ainda para a existência de outros envolvidos, inclusive em outros estados.

Caso não tem relação com golpe que causou um prejuízo milionário contra o sistema que liga as transações via Pix e o meio financeiro de pagamentos nacional afetou, principalmente, o banco digital BMP. Revelado na terça-feira passada, ataque ao software da empresa C&M foi possível após facilitação por parte de um funcionário que teria recebido R$ 15 mil para acessar o sistema e desviar mais de R$ 600 milhões, conforme a Polícia Civil de São Paulo.