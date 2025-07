ONS pode recomendar adoção do horário de verão neste ano

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) avalia recomendar ao governo federal o retorno do horário de verão ainda este ano. A medida, suspensa desde 2019, pode ajudar a aliviar a pressão sobre o sistema elétrico nos horários de maior consumo, principalmente no início da noite.

O que aconteceu

Decisão de recomendar ou não deve ser tomada até agosto. A implementação requer cerca de três meses de antecedência, por isso o prazo apertado.

Falta de potência de geração é o motivo apontado para reavaliação. Segundo o diretor de Planejamento do ONS, Alexandre Zucarato, o uso do horário de verão pode garantir uma folga de até 2 GW (gigawatts) de potência ao SIN (Sistema Interligado Nacional). Apesar do recente crescimento na geração energética, puxado principalmente por fontes solares e eólicas, a tecnologia de energia solar não garante fornecimento no período noturno —justamente o momento de maior demanda. "São quase 40 GW de solar que não atendem a ponta. E é aí que o déficit estrutural se aprofunda", explicou.

Problemas apontados já vinham sendo identificados desde 2021. "O futuro chegou. Aquilo que era final do horizonte virou o início do horizonte", afirmou Zucarato. Para ele, se as chuvas demorarem novamente neste ano, os meses mais críticos serão outubro e novembro. A saída, nesse caso, seria realizar um novo leilão de reserva em 2026.

Relógios adiantados reduzem demanda no começo da noite. Adotado pela primeira vez no Brasil em 1931, o horário de verão consiste em adiantar os relógios em uma hora, de modo a aproveitar melhor a luz do dia. A medida foi suspensa em 2019 após estudos indicarem que o ganho energético havia diminuído com a mudança nos padrões de consumo da população.

* Com informações do Estadão Conteúdo