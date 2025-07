Lira negocia acordo para incluir alternativa ao IOF em projeto do IR

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, negocia com as bancadas partidárias a possibilidade de incluir alguma forma de compensação para a derrubada do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e trechos da MP do governo que aumenta impostos.

O que aconteceu

Lira deve conversar com o presidente da Câmara para ajustar o texto. Além dos partidos, o relator terá reuniões com Hugo Motta (Republicanos-PB) para definir qual texto será apresentado e a data de votação. Se a proposta tratar apenas da isenção do IR, a deliberação na comissão especial e no plenário poderá acontecer ainda neste semestre.

Existe a possibilidade também de inclusão nesse texto de alguma saída para o IOF ou de alguns assuntos que tratam da medida provisória que foi enviada para tratar sobre as questões tributárias. Vamos fazer as conversas hoje [terça-feira] e, se tudo for da maneira mais simples, podemos apresentar o relatório nesta semana. Vai depender dessa conversa com o presidente da Casa e com líderes partidários.

Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do IR

Previsão inicial de apresentação do relatório foi adiada por "falta de clima". Lira acordou com a Fazenda que seria melhor esperar a poeira baixar após a derrota do governo Lula (PT) no Congresso com a derrubada dos decretos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Lira apresentou duas alternativas de compensação aos integrantes da comissão especial do IR. Pela proposta do governo, a solução para a perda de arrecadação com a isenção do IR é a implementação de uma alíquota de 10% para os mais ricos, que ganham acima de R$ 1,2 milhão por ano. O percentual, no entanto, é considerado alto e há a possibilidade de redução.

Tributação dos dividendos também está na mesa de negociação. Outra possibilidade seria retirar a alíquota de 10% da renda e taxar somente os lucros dos acionistas.