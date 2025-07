Termina hoje prazo para pedir gratuidade no Concurso Unificado

Do UOL, em São Paulo

Os interessados em receber isenção da taxa de inscrição para participar da segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) têm até as 23h59 de hoje (8) para fazer o pedido no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), que organiza o concurso. São 3.652 vagas com salários de R$ 4 mil a R$ 16 mil.

O que aconteceu

As inscrições começaram no último dia 2 e vão até 20 de julho. Depois da inscrição é preciso pagar uma taxa de R$ 70 até o dia 21 de julho no site da FGV.

Mas algumas pessoas têm direito à isenção: Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea em entidades avalizadas pelo Ministério da Saúde, além de beneficiários do Prouni (Programa Universidade Para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O prazo para pedir isenção da taxa acaba hoje às 23h59.

A divulgação de quem conseguir a isenção será na próxima quinta-feira (10). Quem tiver o pedido negado terá dois dias úteis para apresentar recurso.

Os documentos exigidos são:

Doadores de medula óssea: Identidade com foto e o comprovante da doação com data da coleta, nome, assinatura do responsável e data de emissão; Inscritos no CadÚnico: Não precisa de documentos porque a FGV vai conferir os dados com o órgão gestor; Prouni e Fies: Não precisa de documentos porque os sistemas da FGV verificará automaticamente.

Os arquivos devem ser enviados ao site da FGV nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com tamanho máximo de 5 MB.

Quem precisar pagar, terá algumas opções: PIX, cartão de crédito ou Boleto GRU (exclusivamente pelo Banco do Brasil) pela plataforma PagTesouro.

Salário de até R$ 16 mil

Na inscrição, o candidato pode escolher mais de um cargo. Esses postos são distribuídos em nove blocos temáticos, onde a disputa ocorre. Isso permite concorrer a diversas vagas no mesmo bloco com apenas uma inscrição:

Bloco 1: Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social) Bloco 2: Cultura e Educação Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia Bloco 4: Engenharias e Arquitetura Bloco 5: Administração Bloco 6: Desenvolvimento Socioeconômico Bloco 7: Justiça e Defesa Bloco 8: Intermediário - Saúde Bloco 9: Intermediário - Regulação

Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil. O valor depende do cargo, do nível de escolaridade e do local da vaga. A maioria fica em Brasília, mas há vagas de nível médio, técnico e superior em muitos estados.

Serão duas provas

A prova objetiva será aplicada em 5 de outubro de 2025. Haverá questões comuns a todos os candidatos, como língua portuguesa e atualidades, e outras específicas, de acordo com o bloco temático.

Já a prova discursiva será no dia 7 de dezembro. Ela será aplicada apenas para quem for aprovado na primeira fase. Será uma redação sobre um tema relacionado à área escolhida.

Principais datas

Inscrições: de 2 a 20 de julho, com pagamento até dia 21 Pedido de isenção da taxa: de 2 a 8 de julho Prova objetiva: 5 de outubro, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva: 12 de novembro Prova discursiva: 7 de dezembro Divulgação da 1ª lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

Veja aqui o edital completo.