Banco Central quer usar poupança para crédito imobiliário, mas FGTS domina

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou hoje que a autarquia estuda um modelo para que os recursos da poupança sejam o principal fundo para financiamentos imobiliários. No ano passado, a maior parte desse crédito saiu dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

O que aconteceu

Galípolo acredita que o modelo em estudo vai demorar para entrar em vigor. "Não vai ser do dia para a noite, vai ser um processo longo", disse ele em evento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e do Instituto Unidos Brasil.

A poupança é o principal financiador imobiliário em países semelhantes ao Brasil. Enquanto o crédito imobiliário sem recursos do FGTS equivale desde 2014 a 6% do PIB (produto interno bruto) no Brasil, esse percentual chega a 30% no Chile, 20% na Tailândia, 18% na África do Sul e 11% no México, segundo o BC.

[Pretendemos] utilizar a poupança para auxiliar, financiar essa transição para um modelo novo que vai poder nos tornar mais parecidos com os nossos pares.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Em 2024, o FGTS financiou a maior parte das moradias. Dos R$ 297 bilhões concedidos no ano passado para financiar imóveis, 56% saíram do Fundo de Garantia. Foi a primeira vez desde 2018 que os recursos do Fundo superaram o financiamento a partir da Poupança, LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e LIG (Letra Imobiliária Garantida) —opções de renda fixa cujos recursos financiam o mercado imobiliário.

Uso do FGTS ultrapassou poupança, LCI e LIG Imagem: Banco Central/Reprodução

Galípolo defendeu aumentar o acesso da população a linhas de crédito mais baratas. "Temos de tentar facilitar o acesso a essas linhas de crédito, que são adequadas para o problema das pessoas", disse o banqueiro central.

BC precisa falar com o povo

O presidente do Banco Central defendeu maior proximidade da instituição com o povo. Para ele, a "potência e efetividade" da política monetária depende da capacidade da autarquia de comunicar suas decisões, evitando o seu "dialeto próprio", que afasta o BC da sociedade.

A obrigação é do Banco Central de conseguir modular o seu discurso, conseguir amplificar e atingir uma camada maior da sociedade

Gabriel Galípolo

*Com Agências