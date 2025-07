Poupança perde quase R$ 50 bi no 1º semestre, 2º pior resultado da história

Com saques maiores do que os depósitos em quatro dos seis primeiros meses deste ano, as cadernetas de poupança fecharam o primeiro semestre com saldo negativo de R$ 49,65 bilhões, mostram dados apresentados pelo BC (Banco Central). O resultado representa o segundo pior da série histórica do levantamento, registrado desde 1995, e corresponde ao nono semestre consecutivo de perdas da aplicação.

O que aconteceu

Cadernetas de poupança amargam perdas desde 2021. O saldo negativo do primeiro semestre de 2025 é resultado de R$ 2,079 trilhões aplicados e R$ 2,128 trilhões sacados da aplicação entre janeiro e junho deste ano.

Resultado corresponde à segunda maior perda para o período. A saída líquida do primeiro semestre foi 1.678% maior do que a baixa de R$ 2,79 bilhões verificada no ano passado. O valor é melhor apenas do que o apurado em 2023, quando os saques da aplicação superaram os depósitos em R$ 66,6 bilhões.

Saldo positivo de junho não salva a poupança. Os depósitos da aplicação superaram as retiradas em R$ 2,1 bilhões no mês passado, o melhor resultado deste ano, marcado pela perda de R$ 52,1 bilhões entre janeiro e abril. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a caderneta recebeu R$ 12,7 bilhões, o desempenho foi 82,3% pior.

Saldo da poupança permanece acima de R$ 1 trilhão. Após recuperar a marca ao final do ano passado pela primeira vez desde julho de 2022, o volume de aplicações fechou todos os meses de 2025 acima do patamar e encerrou o primeiro semestre em R$ 1,019 trilhão.

Atual rendimento da caderneta é de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial). O percentual vale para sempre que a taxa básica de juros figurar acima de 8,5% ao ano. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. A taxa de retorno é inferior ao de investimentos de igual segurança e liquidez.