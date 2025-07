Sem reforma, Previdência custará R$ 600 bi a mais em 2040, estima estudo

Sem uma nova reforma da Previdência, o Brasil poderá enfrentar um rombo de R$ 600 bilhões a mais por ano em 2040 apenas com aposentadorias e o BPC (Benefício de Prestação Continuada). A projeção foi feita pelo CLP (Centro de Liderança Pública), organização que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas. O cálculo considera exclusivamente os regimes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e exclui pensões e aposentadorias especiais.

O que aconteceu

R$ 600 bilhões, a preços de 2025, representam o dobro do investimento federal em infraestrutura ou praticamente a todo o orçamento anual da saúde pública. O estudo feito pela organização alerta que o envelhecimento acelerado da população exigirá revisão urgente de regras como idade mínima, fórmula de cálculo e critérios de concessão para evitar que os gastos obrigatórios inviabilizem investimentos e serviços essenciais.

Maior longevidade e queda no número de nascimentos ajudam a explicar números. Projeções do estudo feitas com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que o grupo com mais de 65 anos crescerá mais de 55% até 2040. No mesmo período, a população em idade ativa terá retração, ampliando o desequilíbrio entre quem contribui e quem recebe. Mesmo que os critérios de concessão e os valores dos benefícios permaneçam congelados, apenas o fator demográfico já elevará os gastos previdenciários do INSS de 6,5% para 8,3% do PIB (Produto Interno Bruto) nesse período, conforme a simulação.

Maior tempo de vida após a aposentadoria também ajuda a elevar custos. Em 2040, quem se aposentar aos 65 anos deve viver, em média, mais 20 anos recebendo benefícios. "Isso reforça a necessidade de alinhamento entre tempo de contribuição e tempo de recebimento", aponta a nota técnica do estudo.

Previdência não é a única afetada, mas a saúde e educação também. O avanço da população idosa elevará os custos do SUS (Sistema Único de Saúde) dos atuais 4,2% para cerca de 7,5% do PIB em 2045, mesmo sob hipóteses conservadoras. Já na educação, o número de estudantes deve cair 20% até 2040, o que poderia liberar quase 1 ponto percentual do PIB para outras áreas. No entanto, o CLP alerta que essa redistribuição depende da revisão de vinculações constitucionais e da adoção de metas de desempenho, já que atualmente os gastos com educação seguem crescendo mesmo diante da redução de alunos.

Brasil enfrenta uma mudança estrutural de longo prazo que exige reformas coordenadas. Na avaliação do diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, o país vive uma transição demográfica que demanda uma redefinição das prioridades da União. "O envelhecimento acelerado da população impõe a urgência de reformas estruturais em saúde, previdência e educação. Sem essas mudanças, o peso crescente dos gastos obrigatórios sufocará os investimentos e comprometerá o nosso crescimento futuro. O desafio é conhecido, o caminho está posto e o momento de tomar uma decisão é agora", disse, ao UOL.