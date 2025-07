Dólar abre a semana em alta com expectativas por 'tarifaço de Trump'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O dólar começa a semana em leve alta, às vésperas da retomada do "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos sobre as importações de centenas de países. Às 9h04, a moeda norte-americana subia 0,42% e era vendida por R$ 5,447.

O que aconteceu

Dólar comercial abre a semana em alta. O movimento positivo da moeda norte-americana ante o real é observado desde os primeiros momentos do pregão e mantém a trajetória observada na sexta-feira, quando a divisa subiu 0,36%.

Na semana passada, o dólar recuou 1,1%. A variação negativa pela sexta semana seguida ocorreu diante das incertezas fiscais dos Estados Unidos. Os analistas avaliam que o cenário é decisivo para a busca por moedas emergentes. Com isso, a divisa mantém a desvalorização acima de 12% ante o real no acumulado de 2025.

"Tarifaço de Trump"

Taxas impostas pelos EUA voltam ao radar. O presidente dos Estados Unidos ameaça aplicar novos impostos e taxas a países que se vincularem às políticas dos Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política.

Donald Trump, presidente dos EUA

Multilateralismo motiva preocupação de Trump. A declaração da 17ª Reunião de Cúpula de Líderes do Brics foi divulgada no último sábado e, sem citar os Estados Unidos, condenou a imposição de tarifas unilaterais, como as defendidas por Trump desde a campanha eleitoral.

A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não-tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global.

Declaração da 17ª Reunião de Cúpula do Brics

Brasil tenta negociar as tarifas com os EUA. Representantes da Casa Branca teriam ignorado a proposta do Itamaraty para um acordo de cooperação entre os países. O prazo final para negociações definido por Trump termina quarta-feira (9 de julho).

Tarifas sobre os produtos nacionais são de 10%. A taxa comercial aplicada por Trump ao Brasil foi atribuída sob a justificativa de que há barreiras injustas para os bens americanos. As tarifas sobre autopeças e aço são ainda maiores.

Taxas devem voltar a ser aplicadas em agosto. A previsão foi dada no final de semana pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, em entrevista à CNN. Os EUA têm dedicado seus esforços a seus principais parceiros comerciais. Ainda assim, Bessent afirma que muitos deles retardam um entendimento.