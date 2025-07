Banco Central suspende três instituições do Pix após ataque hacker

O BC (Banco Central) suspendeu cautelarmente do Pix três instituições suspeitas de terem recebido recursos desviados no ataque hacker contra a C&M Software. Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay foram bloqueadas do sistema.

O que aconteceu

BC vai apurar se há relação das três empresas com o ataque. Invasão do sistema da C&M resultou no desvio de recursos que chegaram a ultrapassar R$ 800 milhões.

Transfeera confirmou que a funcionalidade do Pix foi suspensa temporariamente. Segundo a empresa, os demais serviços oferecidos continuam operando normalmente.. A companhia é uma sociedade de capital fechado autorizada a funcionar pelo BC. "Nossa instituição, tampouco nossos clientes, foram afetados pelo incidente noticiado no início da semana e estamos colaborando com as autoridades para liberação da funcionalidade de pagamento instantâneo", afirma em nota.

Soffy e Nuoro Pay também foram desconectadas do Pix. Elas participam do Pix em parceria com outras instituições. A suspensão, segundo o BC, é para proteger a integridade do sistema de pagamentos e garantir a segurança do arranjo, até que os esclarecimentos sobre o envolvimento das instituições sejam concluídos. O UOL não conseguiu localizar as empresas para comentar o caso e o espaço está aberto para manifestações.

Suspensão tem duração máxima de 60 dias. Artigo 95-A da Resolução 30, de 2020, a "lei do Pix", estabelece que o BC pode "suspender cautelarmente, a qualquer tempo, a participação no Pix do participante cuja conduta esteja colocando em risco o regular funcionamento do arranjo de pagamentos".

Entenda o ataque

Ataque hacker atingiu o sistema da empresa de software C&M. A companhia alvo da ação criminosa é responsável pela intermediação das instituições financeiras com o SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro, que inclui o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do BC (Banco Central).

Banco digital BMP foi o principal alvo do ataque hacker. A fintech, responsável pelo fornecimento de contas digitais e outros serviços financeiros para empresas ou instituições não bancárias oferecerem esses serviços ao cliente, está no centro da fraude. Ainda assim, não é descartado o impacto nas contas de outros parceiros da C&M. Empresa afirma que não houve indícios de que dados sensíveis de clientes tenham sido vazados.

Polícia fala em "maior invasão de dispositivo eletrônico" do Brasil. Após a prisão de um suspeito de participar do ataque, o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) afirmou que o ataque à BMP resultou em um prejuízo no valor de, aproximadamente, R$ 541 milhões. O envolvimento do crime resultou na prisão de um suspeito, que declarou ser funcionário da C&M e ter fornecido sua senha de acesso ao sistema da empesa por R$ 5 mil.

Ressarcimento dos valores deve recair inicialmente sobre as instituições afetadas. Os advogados ressaltam que cabe às vítimas a responsabilidade pelo ataque hacker, por serem apenas intermediadoras a serviço do Banco Central. "A tendência é que os bancos ou instituições financeiras parceiras assumam o prejuízo diretamente, até porque há regras do próprio Banco Central que exigem ressarcimento integral ao usuário em casos de fraude comprovada", diz a advogada criminalista Lorena Pontes.

C&M Software nega responsabilidade pelo incidente. Em nota, a empresa diz colaborar com as investigações e descarta que a violação do sistema tenha ocorrido após falhas nos serviços ou na tecnologia de software. "As evidências apontam que o incidente decorreu do uso de técnicas de engenharia social para o compartilhamento indevido de credenciais de acesso", diz.

* Com informações do Estadão Conteúdo