Apostas da Mega-Sena, Quina e Lotofácil ficam mais caras na semana que vem

A Caixa aumentou o valor das apostas da Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Loteca e Super Sete. Os reajustes entram em vigor para todos os concursos sorteados a partir da quinta-feira da próxima semana (10).

O que aconteceu

Aposta simples na Mega-Sena vai custar R$ 6. O novo valor vale para os preenchimentos do volante com seis números e representa um aumento de 20% sobre o preço atual (R$ 5). O reajuste passa a valer a partir do concurso 2.877, a ser realizado no dia 12 de julho.

Reajustes das apostas mínimas.