Presidente do PT: Campanha 'ricos x pobres' já fura a bolha da esquerda

A campanha promovida pelo PT nas redes sociais com o mote "ricos x pobres" já está furando a bolha da esquerda e cresceu significativamente, declarou Humberto Costa, presidente interino do partido, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Sim, com certeza [está furando a bolha da esquerda]. Eu não tenho acesso a números, mas com certeza a movimentação das redes sociais do PT cresceu significativamente. E o que está acontecendo? É legítimo que nós exerçamos uma pressão política eleitoral, uma pressão política sobre o Congresso Nacional para que medidas que vão beneficiar a população sejam aprovadas mais rapidamente.

Isso não significa desrespeitar as atribuições do Congresso Nacional, e ao contrário, isso é o que acontece todo dia, seja por meio dos lobbies, os lobbies empresariais, os lobbies setoriais, ou pelos próprios partidos que lá estão.

Então nós temos o direito também de defender as nossas proposições, as nossas ideias, conquistar as mentes da população brasileira com essas ideias e fazer com que ela possa exercer o seu papel legítimo de pressionar pela adoção de medidas que a beneficiam.

O PT iniciou uma ofensiva nas redes sociais nesta semana com uso de vídeos produzidos por Inteligência Artificial, em uma estratégia que Jilmar Tatto (PT-SP) classificou como "o início da pré-campanha" do presidente Lula à reeleição.

O partido publicou vídeos em suas redes sociais em enfrentamento ao Congresso e pediu ajuda de influenciadores. A ação, que foi chamada de "BBB", propõe taxar bilionários, bancos e bets (casas de apostas).

O senador Humberto Costa, no entanto, afirmou que o PT não está querendo brigar com o Congresso ou demais partidos, mas não poderia de deixar de resistir a tentativa de desmoralização do governo Lula.

Nós não queremos de forma alguma brigar com o Congresso, nem brigar com os partidos que lá estão, e muito menos com os dirigentes das mesas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado. Essa pressão que estamos fazendo é legítima, mas em nenhum momento nós estamos deixando de lado a negociação, o debate.

Agora nós não podíamos de forma alguma deixar de resistir a essa avalanche e uma tentativa de desmoralização do governo do presidente Lula sem que tivéssemos uma resposta da sociedade.

Lógico que nós vamos insistir na busca por justiça fiscal, e a justiça fiscal só pode acontecer, fiscal, tributário, só pode acontecer se nós garantirmos às pessoas que mais precisam que elas contribuam menos com o imposto de renda, por exemplo, e que aqueles que não pagam, paguem um pouco.

O atual presidente do PT finalizou dizendo que não se trata de um embate que vai gerar qualquer tipo de fissura com os demais partidos, e que com a volta de Lula ao Brasil, as negociações entre governo e Congresso Nacional devem retomar.

Não se trata de uma confrontação que vai, digamos assim, produzir uma fissura na sociedade brasileira nem na relação com os demais partidos. Eu creio que essa semana, com a volta do presidente Lula, com a volta do presidente da Câmara, vai ser possível que nós nos sentemos e estabeleçamos aí uma retomada do diálogo entre governo e Congresso Nacional.

