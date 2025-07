Como vai ficar devolução dos valores desviados na fraude do INSS

A AGU (Advocacia-Geral da União) protocolou no STF (Supremo Tribunal Federal) os termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais em benefícios do INSS por associações de classe. O documento é necessário para que o governo possa dar andamento ao processo de ressarcimento. Veja como será a devolução do dinheiro.

De onde vem o dinheiro

Crédito extraordinário deve ser aberto para os pagamentos. Documento entregue pela AGU prevê que o governo edite uma MP (Medida Provisória) abrindo uma linha adicional de gastos para suprir o valor necessário para os ressarcimentos. O montante ainda não foi informado. Isso significa que a União vai ter de incluir esse gasto extra no Orçamento deste ano, aprovado pelo Congresso em março. Para esse tipo de despesa não prevista, o governo não precisa explicar previamente a fonte dos recursos, e a AGU pediu para que este valor não seja considerado na meta de déficit primário.

Bens que foram bloqueados após Operação Sem Desconto também serão utilizados. Em um debate público na Câmara dos Deputados hoje, o secretário executivo do Ministério da Previdência, Aldroado Portal, afirmou que os R$ 2,8 bilhões que já foram bloqueados das entidades e dos suspeitos de desviar o dinheiro também serão usados para o ressarcimento dos aposentados e pensionistas.

Quando vai ser feito o pagamento

Até 31 de dezembro deste ano. O governo chegou a falar na data de 24 de julho, mas, aparentemente, já foi desconsiderada. Durante o debate público na Câmara não houve qualquer menção a datas. "Esse prazo de 31 dezembro, o presidente do INSS, Gilberto Waller, colocou para que todos os ressarcimentos sejam feitos, mas eu espero sinceramente que a gente consiga bem antes isso", disse o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em maio durante o programa "Bom dia Ministro".

Após aprovação do acordo no STF, haverá um prazo de até cinco dias para que os detalhes sejam informados. Nisso devem ser definidos os detalhes técnicos, como prazos, sistemas de contestação, meios de devolução, critérios de comprovação de vínculo e demais procedimentos. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Pela urgência do caso, decisão deve ser tomada nos próximos dias.

Quanto cada um vai receber

Isso depende de quanto foi descontado nos últimos anos. Ainda não foi divulgada sequer a média dos valores para pagamento, uma vez que nem todas as contestações foram concluídas —as entidades têm até 15 dias para responder aos questionamentos. Beneficiário ainda pode acessar os canais do INSS (Meu INSS ou telefone 135) para fazer a contestação.

Valor total seja depositado de uma só vez direto na própria conta do aposentado ou pensionista. A quantia será corrigida pela inflação. Na proposta entregue ao STF, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), desde o mês de referência de cada desconto até a data da efetiva inclusão na folha de pagamento.

Importante: Para receber será necessário desistir de ação contra a União. Segundo a proposta enviada ao STF, para aderir ao acordo, o beneficiário terá de firmar "compromisso de desistência de ação já ajuizada em face do INSS, com renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda o pedido". Os procedimentos abertos pelo Ministério Público Federal contra o INSS também serão arquivados. Ainda assim, o segurado ou aposentado poderá processar a entidade se ainda achar necessário.

Ainda posso questionar um valor?

Sim, pelo menos até novembro. Segundo o INSS, há um prazo mínimo de seis meses para o período de contestações, contando a partir de 14 de maio —mas ele pode ser prorrogado se houver necessidade. Para que todas as revisões possam ser feitas, está em estudo uma busca ativa em locais remotos ou isolados. Aldroado Portal disse que o foco é principalmente no Norte e Nordeste, mas também em regiões onde o acesso a computadores é mais difícil.

43 entidades foram contestadas, e 97,2% dos descontos não foram reconhecidos pelos usuários. Até agora, mais de 3,6 milhões de segurados notificaram o INSS da situação. A informação consta no balanço divulgado ontem pelo órgão. O número é atualizado no fim de cada dia.

Como pedir a devolução

Entre no aplicativo Meu INSS; Informe CPF e senha cadastrada; Clique em "Do que você precisa?"; Digite "consultar descontos de entidades"; Se houver desconto, marcar se fora/m autorizados ou não; Informe e-mail e telefone de contato; Confirme a veracidade das informações prestadas; Clique no botão "Enviar Declarações".

Após envio da contestação, entidades tem até 15 dias para prestar os esclarecimentos. Se as justificativas não forem aceitas pelo INSS, entidade deve devolver o dinheiro recebido.