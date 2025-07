Haddad evita antecipar isenção do IR e vê chance de acordo Mercosul-UE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou comentar hoje os detalhes do relatório que amplia a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil. A proposta está sob relatoria do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e teve uma primeira versão já esboçada para ser apresentada à Comissão Especial do tema.

Haddad também vê com otimismo a possibilidade de fechar acordo entre o Mercosul e a UE (União Europeia) para trocas comerciais. Ministro chegou ao Rio de Janeiro para participar de um encontro dos Brics e do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), que acontece amanhã.

O que aconteceu

Fernando Haddad disse que leu o texto, mas não vai adiantar nenhuma informação por enquanto. "Conheço os termos, mas seria indelicado me antecipar", afirmou o ministro na porta do hotel onde se hospedou no Rio de Janeiro.

Lira finalizou um "esboço" do texto sobre a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil. A versão deveria ter sido apresentada na sexta-feira passada, mas foi adiada em acordo com o Ministério da Fazenda, diante do acirramento do ambiente político após o Congresso derrubar o decreto de Lula que aumentava o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras).

Haddad elogiou o diálogo com o presidente da Câmara, destacando o nível técnico das conversas com a Secretaria de Reformas Econômicas. Segundo ele, o relator tem atuado com transparência nas negociações e o governo acredita em um desfecho positivo. "O importante é apresentar um bom relatório, que corrija injustiças e possa ser defendido perante a opinião pública", disse.

Apesar de não estimar uma data, o ministro considera que a entrega do texto está próxima. "Estamos em um país muito injusto. Começar a corrigir essa grande injustiça é um bom caminho", avaliou. É previsto que a apresentação aconteça na semana que vem.

Haddad também disse estar otimista para a conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE (União Europeia) ainda neste ano. Após reuniões com representantes da China, Rússia e França, o ministro disse estar mais confiante. "Já estava otimista, agora estou ainda mais. Vai ser histórico, vai ser muito bom", previu. As negociações se arrastam há mais de 20 anos e ganharam novo fôlego diante de tensões comerciais globais provocadas pelo "tarifaço" de Donald Trump e a instabilidade no Oriente Médio..

Ministro da Economia está no Rio para participar de reunião com os Brics e do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento, na sigla em inglês). Haddad participará de um seminário do NDB pela manhã e almoçará com representantes dos países governadores do NDB. Os eventos são preparatórios para a Reunião de Cúpula do Brics, que ocorrerá no Rio de Janeiro no domingo e na segunda-feira, em que ele também vai participar.

* Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil