Dólar recua com espera por relatório de emprego dos EUA

O dólar apresenta leve alta nesta manhã, com o mercado à espera de dados do mercado de trabalho norte-americano. Às 9h20, a moeda norte-americana subia 0,22% e era negociada por R$ 5,433.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve valorização. A alta persistente desde a abertura dos negócios devolve parte das perdas da véspera que levou a cotação da moeda norte-americana ante o real ao menor patamar em quase um ano.

Ontem a divisa dos EUA recuou 0,74%. A variação negativa fez a moeda norte-americana fechar o dia cotada no menor patamar desde 19 de agosto do ano passado. No acumulado deste ano, a desvalorização do dólar em relação ao real alcança 12,3%, o equivalente a menos R$ 0,76.