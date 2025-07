Congresso mira benefícios que podem levar R$ 20 bilhões aos cofres públicos

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a análise do Projeto de Lei Complementar 41/2019. O texto prevê alterar trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal e definir padrões mínimos para a concessão ou renovação de benefícios tributários. O Ministério da Fazenda prevê a possibilidade de arrecadar R$ 20 bilhões com a medida em 2026.

O que aconteceu

Congresso quer alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi aprovado o regime de urgência para a análise do projeto que defende metas de desempenho e impacto na redução de desigualdades regionais para a concessão ou renovação de benefícios tributários.

Metas definidas deverão ser objetivas e quantificáveis. Conforme a proposta em tramitação, os novos benefícios devem ser estabelecidos a partir de critérios econômicos, sociais e ambientais. A quantidade de beneficiários terá de ser estimada, com a apresentação de mecanismos de monitoramento e avaliação estratégicos e transparência de resultado.

Governo espera arrecadar R$ 20 bilhões com a medida. A estimativa foi apresentada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Ele define a projeção como "conservadora" e defende a participação do Executivo na análise para a elaboração de uma proposta que não seja 'genérica" e mantenha a "operacionalidade" do sistema.