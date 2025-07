BYD anuncia mais de 500 vagas de emprego para nova fábrica na Bahia

A BYD, fabricante automotiva chinesa, anunciou a oferta de mais de 500 vagas de emprego para a sua mais nova fábrica, localizada em Camaçari, na Bahia.

O que aconteceu

No total, serão 508 vagas disponibilizadas por meio do SineBahia, o serviço de intermediação de mão de obra do estado. A informação foi divulgada durante a cerimônia de inauguração da sua primeira fábrica de carros elétricos e híbridos no Brasil, instalada no Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As vagas oferecidas estão divididas em 25 especialidades. Entre elas, estão operador de produção (100 vagas), operador logístico (50), soldador (50) e operador de empilhadeira.

O evento contou com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues; da CEO da BYD Américas, Stella Li; do presidente da BYD Brasil, Tyler Li; do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqião; além de Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), responsável pelo SineBahia.

Além de promover a intermediação da mão de obra, a Setre desenvolveu um programa de qualificação profissional e formação técnica voltado especialmente à indústria automobilística. O objetivo foi preparar os(as) trabalhadores(as) para a chegada da BYD e garantir que as vagas sejam preenchidas por baianos e baianas.

Quando todas as fases estiverem concluídas, teremos a maior fábrica de carros elétricos da América, impulsionando o desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso estado, gerando cerca de 20 mil postos de trabalho, diretos e indiretos. Mais uma grande notícia dessa parceria estratégica entre o Brasil e a China Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), responsável pelo SineBahia

A BYD abriu oficialmente os portões de sua nova fábrica em Camaçari (BA) na manhã da última terça-feira. Instalada nas antigas instalações da Ford, a linha de produção baiana ocupa um terreno de 4,6 milhões de metros quadrados. Ao todo, a fábrica terá capacidade inicial para montar 150 mil veículos por ano, podendo dobrar esse volume para 300 mil em uma segunda fase.