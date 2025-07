Amanda Klein: Senado dá primeiros sinais de trégua na crise com o governo

Na crise do IOF, o Senado começa a agir de maneira coordenada e dar os primeiros sinais de trégua com o governo Lula em busca de uma solução, afirmou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto, no Canal UOL.

Os bombeiros já entraram em ação, numa série de atitudes de certa forma coordenadas. Os primeiros sinais de trégua vieram do Senado, o que é boa notícia porque Alcolumbre e Motta jogam juntos. Se um começa a ceder pode atrair o outro.

Primeiro, Davi Alcolumbre pautou e aprovou a medida provisória que permite que o governo arrecade até R$ 20 bilhões com excedente de petróleo em áreas do pré-sal e permite que recursos do fundo social sejam usados para a nova faixa de classe média do 'Minha Casa, Minha Vida'.

E ontem o Senado aprovou em votação simbólica o consignado para trabalhadores do setor privado com carteira assinada. O gesto foi comemorado pelo governo. Já a Câmara aprovou a urgência de um projeto já em tramitação que trata da revisão de benefícios fiscais.

A apresentadora do UOL disse que Davi Alcolumbre não gostou do recurso do governo no STF contra a derrubada do IOF, mas que ambos os lados caminham para uma reconciliação.

Senadores que estiveram com Alcolumbre relatam que ele se incomodou com o recurso do governo ao STF contra a decisão que derrubou o IOF, mas ressaltam a natureza conciliatória do presidente do Senado.

E mais: Lula disse a aliados ontem em viagem a Bahia que vai procurar Hugo Motta e Davi Alcolumbre na semana que vem. Lembrou que "abraçou os dois meninos com carinho e levou-os para viajar" e confidenciou que não tem interesse em estender a crise.

Já Dario Durigan, ministro interino da Fazenda, uma vez que Haddad está com Lula na Argentina, esteve ontem na Câmara em reunião com líderes aliados e depois com Alcolumbre na residência oficial do Senado. Outra tentativa de restabelecer o diálogo.

