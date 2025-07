Amanda Klein: Centrão ameaça debandada; Rui Costa e Haddad se entendem

Com a crise do IOF, os partidos mais ao centro ameaçam debandada do governo, enquanto Rui Costa e Haddad, que viviam em conflito, agora se entendem, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Na Federação União Progressista já se fala em prazo para deixar o governo: agosto. A debandada, segundo caciques do partido, será votada oficialmente na reunião para formalizar a Federação. Reúnem-se as bancadas para tomar a decisão.

Hoje há quatro ministros dos dois partidos no governo - um do PP e três do União Brasil. Até aqui, a principal ponte do União com o governo Lula era o presidente do senado, Davi Alcolumbre. Mas esse elo também anda estremecido.

Por outro lado, a união interna no governo nunca foi tão grande. Rui Costa e Haddad, por exemplo, que viviam em conflito agora estão em "sintonia", nas palavras de um aliado próximo.

A avaliação é de que os dois nunca estiveram tão próximos. E mais: o governo todo está alinhado na defesa da pauta econômica e do poder presidencial. Como diriam nossos avós, há males que vêm pro bem.

Amanda Klein

O governo Lula vai acionar o STF contra a decisão do Congresso Nacional de derrubar o decreto de aumento do IOF. A derrubada do veto foi uma grande derrota para o governo. O projeto que derruba o decreto do Imposto foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

A apresentadora do UOL destacou que o presidente Lula atualmente age em duas frentes de batalha, uma jurídica, com a entrada de pedido no STF, e outra política, na qual há mais riscos de derrota ao governo.

O governo Lula está oficialmente em duas frentes de batalha: uma jurídica e outra política. São distintas, mas se comunicam. A jurídica curiosamente é mais sensata e envolve mais traquejo do que a política.

Em entrevista coletiva, o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse que o Congresso violou a separação de poderes e o governo decidiu entrar no STF com uma ação declaratória de constitucionalidade para saber se o decreto que aumentou o IOF editado pelo governo respeita a lei.

O árbitro do jogo jurídico é o ministro Alexandre de Moraes, o relator. É ele quem vai dizer se o Brasil ainda é um regime presidencialista ou se já estamos oficialmente vivendo o semipresidencialsimo ou semiparlamentarismo.

Já no front político, há mais riscos de derrota. Apesar do governo, por meio dos líderes, ter avisado diretamente Motta e Alcolumbre antes de protocolar a ação no STF, no parlamento aumenta a tensão com o Executivo.

Amanda Klein

