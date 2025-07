Governo libera R$ 516 bilhões para médios e grandes produtores rurais

O governo vai destinar R$ 516,2 bilhões para a agricultura empresarial. Voltada para médios e grandes produtores rurais, a liberação bilionária faz parte de uma nova etapa do Plano Safra 2025/2026.

O que aconteceu

Plano Safra 2025/2026 destina R$ 516,2 bilhões à agricultura empresarial. O montante é R$ 8 bilhões maior do que o liberado para o grupo formado por médios e grandes produtores na última safra. A iniciativa do governo federal é coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Ação busca financiar o desenvolvimento do agronegócio nacional. Os recursos do Plano Safra contemplam as operações de custeio, comercialização e investimento no setor. O acesso aos recursos varia conforme o perfil do beneficiário e o programa acessado.

Produtores podem financiar a compra de rações, suplementos e medicamentos. A novidade estende o prazo para aquisições realizadas até 180 dias antes da formalização do crédito. Segundo o governo federal, a medida flexibiliza o acesso aos insumos. O crédito de custeio também poderá ser destinado à produção de sementes e mudas de essências florestais, nativas ou exóticas, valorizando iniciativas voltadas à preservação ambiental.

Novo ciclo do Plano Safra traz medidas para facilitar a renegociação de dívidas. O incentivo vale para os médios e grandes produtores rurais que enfrentaram dificuldades em safras anteriores. A ação busca dar maior flexibilidade para os produtores na reorganização de suas obrigações financeiras para a retomada do fluxo produtivo.

Desconto na taxa de juros para as operações de crédito rural de custeio. A redução de 0,5 ponto percentual das taxas foi prorrogada até 30 de junho de 2026. O benefício vale para produtores enquadrados no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) e todos os que investirem em atividades sustentáveis, com recursos equalizados e respeitados os limites definidos por cada instituição financeira para o ano agrícola.

Plano Safra 2025/2026 também amplia os programas de armazenagem. A capacidade por projeto passou de 6 mil para 12 mil toneladas para melhorar a infraestrutura de estocagem e escoamento da produção rural. Também foi ampliado de R$ 3 milhões para R$ 3,5 milhões por ano o limite de renda para ingressar no Pronamp.

Programas voltados à modernização e inovação seguem fortalecidos. O Moderagro (Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais) e o Inovagro (Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária) foram unificados para simplificar o acesso ao crédito. A decisão aumenta o limite disponível para investimentos em granjas e permite que as estruturas se mantenham atualizadas em relação à sanidade animal.

Incentivo direcionado para os produtores de café. Outra medida adotada visa à ampliação do acesso ao Funcafé (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira). A ação permite que beneficiários do Pronaf e do Pronamp acessem o fundo mesmo que já tenham contratos ativos pelo Plano Safra. A medida amplia as opções de crédito e fortalece a capacidade de investimento e produção no setor cafeeiro.