'Plano Safra vai reduzir o preço dos alimentos', afirma ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o Plano Safra da Agricultura Familiar anunciado pelo governo vai estimular a produção e reduzir o preço dos alimentos para os consumidores.

O que aconteceu

Teixeira prevê alimentos mais baratos com o Plano Safra. O ministro disse que o programa bate recorde pelo terceiro ano consecutivo e vai contribuir com a produção de 1,2 bilhão de toneladas de alimentos. Ele afirma que o investimento já reflete na queda dos preços do arroz, do feijão, da batata inglesa, da banana e do tomate. "A inflação está baixando e quem lidera essa baixa na taxa de inflação são os alimentos. Estamos vivendo um momento bom", disse durante entrevista ao Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

O que o presidente Lula quer é alimento barato e de qualidade na mesa do brasileiro.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário

Plano Safra da Agricultura Familiar prevê a liberação de R$ 89 bilhões. Os recursos serão utilizados em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantias de preço mínimo. Ontem, Teixeira apresentou, ao lado do presidente Lula, o lançamento do programa.

Maior parte dos recursos do programa será destinada ao Pronaf. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar receberá R$ 78,2 bilhões para a safra 2025/2026. Fica mantida a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos essenciais, como arroz, feijão, frutas, verduras, ovos e leite. Para cultivo orgânico ou agroecológico, o percentual cai para 2%. Ao comparar com o atual nível da taxa Selic, fixada em 15% ao ano, Teixeira afirma que o percentual representa um "juro ultra negativo".

Medidas buscam reduzir a quantidade de agrotóxicos nas lavouras. Segundo Teixeira, o incentivo vai estimular a transição da agricultura nacional para a chamada "agroecologia". "Haverá a transição de uma agricultura de base química, baseada em agrotóxicos, para uma agricultura de base biológica", estima o ministro. "A agricultura brasileira já está vivendo esse processo. Inclusive, nós contribuímos para a melhoria da legislação para favorecer os bioinsumos", reforçou.

O Brasil já tem muita agricultura baseada em bioinsumos, que já está abandonando os agrotóxicos. O que a gente quer é aprofundar essa transição para que toda a agricultura brasileira possa ir se afastando do agrotóxico e tendo um produto de melhor qualidade para a saúde da população.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário

Plano Safra 2025/2026 amplia a inclusão de produtores, diz Teixeira. Questionado sobre as mudanças no novo modelo do programa, o ministro destacou o olhar para as mulheres, os jovens e os mais pobres entre os beneficiados. "O Plano Safra tem uma centralidade importante de incluir as pessoas", afirmou. Ele também ressalta a nacionalização e o incentivo a práticas agrícolas benéficas ao meio ambiente no Plano Safra anunciado.

Queremos é um agricultor fortalecido, um agricultor com acesso a todas as políticas públicas, um agricultor que possa progredir e produzir alimentos saudáveis para colocar na mesa do povo brasileiro. Para o Brasil seja um lugar no mundo com comida farta e que possa contribuir também alimentando o mundo.

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário

Reforma agrária

Ministro minimizou as críticas ao avanço lento da reforma agrária. Teixeira afirmou a "crítica justa é sempre bem-vinda" e ressaltou que o governo federal retomou a entrega de assentamentos com a entrega recorde de novos assentamentos. "Conseguimos resultados que valorizamos muito. Quando entramos, eram recordes de mortes no campo e conflitos agrários e conseguimos diminuir em 72%", afirmou.

Elementos do Plano Safra valem para a reforma agrária. Segundo o ministro, há "tranquilidade" de dizer que o governo atual tem trabalhado com o desenvolvimento da agricultura familiar e a transformação das mudanças no campo. "Somos o Lula 3, que está à altura do Lula 1 e Lula 2, que foram os melhores momentos da reforma agrária no Brasil", disse Teixeira.