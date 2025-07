Novo valor do salário mínimo paulista começa a valer hoje; veja quem recebe

Do UOL, em São Paulo

O novo salário mínimo paulista entra em vigor nesta terça-feira (1º) e passa a ser de R$ 1.804.

O que aconteceu

Aumento supera mínimo nacional. O novo salário é 18,8% maior do que o piso nacional, atualmente fixado em R$ 1.518.

O projeto foi aprovado em maio. A proposta do novo mínimo foi aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em duas sessões extraordinárias, realizadas no dia 13 de maio. O aumento foi sancionado em junho.

Mais de 70 categorias são beneficiadas. O novo piso vale para 76 categorias profissionais no estado de São Paulo (veja lista completa abaixo).

Quem recebe o salário mínimo paulista?

De acordo com o governo do estado, as categorias beneficiadas são: